Кадыров назвал Сталина предателем 11.10.2023, 17:14

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Он вспомнил о депортации чеченского народа.

Рамзан Кадыров назвал Иосифа Сталина предателем. Такое заявление глава Чечни сделал, поздравляя жителей с 205-летием города Грозный. Он в очередной раз вспомнил о депортации чеченцев и других народов, организованной советскими властями.

«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин», – сказал Кадыров.

По словам Кадырова, после окончания Второй мировой войны не нашлось руководителя, который «мог взять ответственность за свой народ и республику». Сегодня же у Чечни есть команда, которая «решает», заключил он.

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