Глава МИД Великобритании прибыл в Израиль 11.10.2023, 17:35

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Лондон поддерживает право израильского народа на самооборону.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл сегодня, 11 октября, в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность с израильским народом, пишет сайт «Детали».

«Министр иностранных дел прибыл сегодня в Израиль, чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС, – заявил представитель МИДа. – Он встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими руководителями, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону».

Великобритания, как и ее западные союзники, выразила твердую поддержку Израилю и осудила атаки ХАМАС.

Ранее BBC сообщила, что семнадцать британских граждан, включая детей, погибли или пропали без вести в Израиле.

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