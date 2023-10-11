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Белорус оплачивает покупки сушеной рыбой, мясом и фикусом

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  • 11.10.2023, 17:46
  • 1,968
Белорус оплачивает покупки сушеной рыбой, мясом и фикусом

Этим набирает миллионы просмотров в TikTok.

Белорус и, как он сам пишет, «тиктокарь» nikolas. wild снимает видео того, как он оплачивает покупки различными предметами — ветчиной, игральными и географическими картами, сушеной рыбой. Такие ролики собирают более миллиона просмотров, обращает внимание «Зеркало».

@nikolas.wild Оплачиваю покупки всякой всячиной ч1 #прикол #пранк ♬ оригинальный звук - Николас

@nikolas.wild Оплачиваю покупки всякой всячиной ч2 #пранк #прикол ♬ оригинальный звук - Николас

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