Белорус оплачивает покупки сушеной рыбой, мясом и фикусом

Белорус оплачивает покупки сушеной рыбой, мясом и фикусом1
- 11.10.2023, 17:46
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Этим набирает миллионы просмотров в TikTok.
Белорус и, как он сам пишет, «тиктокарь» nikolas. wild снимает видео того, как он оплачивает покупки различными предметами — ветчиной, игральными и географическими картами, сушеной рыбой. Такие ролики собирают более миллиона просмотров, обращает внимание «Зеркало».
@nikolas.wild Оплачиваю покупки всякой всячиной ч1 #прикол #пранк ♬ оригинальный звук - Николас
@nikolas.wild Оплачиваю покупки всякой всячиной ч2 #пранк #прикол ♬ оригинальный звук - Николас