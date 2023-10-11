Израильская пенсионерка повторила подвиг библейской Иаиль 11.10.2023, 17:55

5,106

Она задобрила террористов едой, а затем помогла ликвидировать.

В субботу около 30 боевиков ворвались в город Офаким в 30 км от сектора Газа и убили более 50 человек, сообщает Bild.

Затем террористы засели в одноэтажном доме на севере города. Там жили пенсионеры Рахиль Эдри и ее муж Давид. Женщина родом из Марокко и говорит по-арабски, поэтому смогла договориться с нападавшими. «Там были пять хищных псов с автоматами Калашникова и гранатами, — рассказала Рахиль телеканалу Aruz 13. — Я спросила, как их зовут, сколько им лет. Не устали ли они и хотят ли чего-нибудь выпить. Я молилась. Все это время у моей головы были граната и дуло автомата». Пенсионерка в течение 20 часов кормила террористов, приносила им кофе и пирожные и даже обработала одному рану на руке.

В операции по освобождению заложников участвовал 37-летний сын Рахиль по имени Авитар. Во время переговоров между захватчиками и полицейскими пенсионерка сделала вид, что держится за голову. Пятью растопыренными пальцами она подала знак освободителям, что всего в доме пять боевиков. Вскоре спецназовцы проникли туда через крышу и застрелили всех террористов. В Израиле говорят, что Рахиль повторила подвиг легендарной Иаиль из Книги Судей. Та напоила вражеского царя молоком, а когда тот уснул, вонзила ему кол в голову.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».