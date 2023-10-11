Жители Лунинецкого района сыграли свадьбу за почти $17 тысяч 5 11.10.2023, 18:06

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Что сколько стоило?

Жители Лунинецкого района сыграли свадьбу за почти 17 тысяч долларов (это больше 56 тысяч белорусских рублей). Пара организовала торжество на 100 человек в шатре, с красивым декором и танцами официантов. На что пошли деньги и как отреагировали белорусы в комментариях?

На что пошли деньги?

В своем TikTok 27-летняя Юлия Николаевич рассказывает, что родилась в деревне и с мужем занимается выращиванием и продажей овощей и ягод, их потом продают на ярмарках в Минске. И празднование она тоже назвала «свадьбой клубнично-картофельных блогеров». На все торжество молодожены потратили почти 16 тысяч 800 долларов, хотя рассказали, что на нем не было «никаких грандиозных выступлений и артистов», а еду и напитки назвали стандартными, пишет «Зеркало».

Платье невесте досталось по бартеру, а на трехдневное гуляние всей компании пришлось дополнительно закупать еду и алкоголь на 2800 долларов, в остальном траты были такими (суммы указаны в долларах):

Декор — 3950;

Шатер и еда, которую заказывали там, — 3500;

Фото и видеосъемка — 1575;

Техническая часть — 1130;

Аренда стульев — 820;

Ведущий — 735;

Организатор — 500;

Транспорт и ночлег гостей — около 500;

Образ жениха — 400;

Танец официантов — 320;

Макияж, прическа, туфли невесты — 300;

Салют — 260.

«Читаю комментарии и ох**ваю. Одним чужих денег жалко, другие развода желают»

Блогер предложила белорусам оставлять в комментариях свое мнение о стоимости свадьбы. Не все оценили такие расходы: «Один раз живем, год пашем и за три дня прогуляем». Кто-то писал, что «офигел с первой названной суммы», что «такие свадьбы в Беларуси немногим по карману». Другие говорили, что за такие деньги поехали бы путешествовать, «купили что-то для семьи, автомобиль или однушку в райцентре». Некоторые возмущались расходами на аренду стульев, танцем официантов, а кто-то и вовсе злорадствовал: «а через год будут гулять развод».

Были и те, кто не осуждал, а делился своим опытом. Например, белоруска Елена рассказала, что на свадьбу ее дочери в августе позвали 116 человек, а потратили 22 000 со стороны невесты и 9000 со стороны жениха. «Поэтому не удивили», — написала женщина, она не уточнила валюту, но, вероятно, речь тоже шла о долларах.

А мужчина из Сморгони поделился, что в его семье на 50 гостей ушло 12 тысяч долларов. «Наша вышла даже чуть дороже. Ни о чем не жалею, это не понты — это желание сделать бомбово», — ответила девушка. «А мы отправились на другой конец света… В рай посреди океана — Барбадос. На три недели! Вот и думайте, кто что будет вспоминать к 50», — сказал ей Денис.

Еще один массовый «лагерь» комментаторов — те, кто порадовался за пару, которая может себе позволить такой размах. Молодой семье желали любви и счастья, а остальным — «не завидовать». «Приятно смотреть на таких активных и энергичных молодых», «Молодцы. Это ваша свадьба, это ваша жизнь. Я одно скажу: у кого есть деньги, тот может себе такое позволить», — писали одни белорусы. Другие негодовали: «Сколько желчи в комментах. Люди пашут — могут позволить. А сидя ровно на ж*пе — только рассуждать и можно. Молодцы, ребята, живите полной жизнью». «Читаю комментарии и ох**ваю. Одним чужих денег жалко, другие развода желают. Реально порадоваться за людей почти никто не может».

Кстати, накануне самой свадьбы ребята организовали вечеринку для друзей, и, судя по всему, там тоже пришлось потратиться на декор, диджея, фуршет. Ну и в путешествие, о котором писали в комментариях, молодые люди тоже съездили и хорошо отдохнули за границей.

В комментариях, конечно, интересовались, окупилась ли свадьба подарками, но этот вопрос блогеры-молодожены оставили без ответа. Правда, пользователи и тут за них посчитали, что получилось бы выйти в ноль, если бы каждый гость подарил по 167 долларов.

А сама молодая жена Юлия поделилась, что им с мужем свадьба понравилась и все моменты того дня они вспоминают с большим теплом. «Это 100% того стоило!» — написала она под видео.

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