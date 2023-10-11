В Беларуси китайские автомобили замещают европейские 5 11.10.2023, 18:14

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В Минске презентовали новый автобренд из КНР.

В Минске на выставке «АвтоЭкспо» презентовали новый для Беларуси китайский автобренд Tank (произносится «Тэнк»), пишет Onliner. Tank — этоподразделение Great Wall Motors. Бренд почти год назад пришел в Россию, а теперь добрался и до Беларуси в виде двух рамных внедорожников — моделей 300 и 500.

Под капотом полноприводного Tank 500 находится китайский трехлитровый двигатель V6 мощностью 300 л. с. (форсируется до 470 «лошадей») и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Трехтонный внедорожник до сотни разгоняется за 9 секунд. Габариты Tank 500 — 4886×1934×1905 мм, дорожный просвет — 224 мм.

Судя по брошюре на сайте бренда, в белорусские салоны поступят машины в топовой комплектации Premium, которая предполагает электропривод регулировки рулевой колонки, боковые подножки с электроприводом, отделку элементов интерьера алькантарой и сидений — кожей NAPPA, функции массажа и вентиляции сидений переднего и заднего ряда, панорамную крышу и разнообразные системы безопасности. Ориентировочная цена — 230 700 рублей (около 69 000 долларов по курсу).

«Tank 300 больше любит бездорожье, он понравится рыбакам, охотникам и тем, кому нравится проводить время на природе», — рассказали Onlíner представители бренда. Модель оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 220 л. с., крутящий момент 380 Н·м. До нас также доехала комплектация Premium, стоимость машин будет начинаться от 151 800 рублей (около $ 45 300 в эквиваленте), судя по информации на сайте дилера.

Габариты авто — 4760 (4620 без запасного колеса)x1930×1903 мм, дорожный просвет — 224 мм. Тип привода — полный с жестко подключаемой передней осью (Part-Time) и понижающей передачей. Топовая комплектация предполагает защиту коробки передач снизу, розетку 220 V в багажнике, столик для пикника, отделку сидений кожей NAPPA, сиденье водителя с электрорегулировкой в восьми направлениях, интеллектуальный круиз-ассиситет (ICA), функцию «умного уклонения» (Smart dodge) и другие опции.

Напомним, в Беларусь уже пришли китайские автобренды Voyah и Aeolus, пикапы JAC T6 для белорусского рынка собирают на заводе в китайском Хэфэе, в ноябре начнут поставлять в страну иранские автомобили Saipa.

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