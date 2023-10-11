Силы обороны Украины достигли успеха южнее Бахмута 11.10.2023, 18:41

Продолжается наступательная операция ВСУ.

Украинские силы на Бахмутском направлении достигли успеха и продолжают наступательную операцию.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, продолжается наступательная операция южнее города Бахмут. На этом направлении украинские силы достигли успехов в районе Андреевки, Клещиевки и Бахмута.

«Наши защитники продолжают вытеснять врагов и закрепляться на новых позициях», — подчеркнул Евлаш.

По его данным, враг совершил 504 обстрела на этом направлении, используя различные реактивные системы, системы залпового огня, артиллерийские системы, ствольные. Оккупанты также используют активно минометы, танки, разного типа гранатометы.

Он добавил, что на этом направлении произошло восемь боевых столкновений, в ходе которых были ликвидированы 242 оккупанта и еще один попал в плен. Кроме того, по его данным, четыре раза противник использовал авиацию.

Евлаш уточнил, что украинским воинам удалось уничтожить:

10 танков разных типов;

4 боевых бронированных машин;

одну БМП;

одну МТ-ЛБ;

по одной пушке МСТА-С, МСТА-Б;

одну 152 — мм пушку Д-20;

две пушки Д-30;

противотанковая пушка 100 мм МТ-12 Рапира;

6 автомобилей, которыми противник подвозил разного типа снабжения;

4 склада с боеприпасами;

один РЭБ Леер-2.

Также по словам Евлаша, воинам из ПЗРК удалось нанести огневое поражение по беспилотным летательным аппаратам ZALA и Орлан. Еще 17 FPV-дронов было уничтожено.

«Ситуация в полосе ответственности Восточной группировки войск продолжает контролироваться силами обороны Украины», — сказал спикер.

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