После провокации задержали тренера из Чаусов 5 11.10.2023, 19:00

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Александр Марченко

Его задержали после разговора cо стукачом Юрием Комаром.

После провокации задержали тренера из Чаусов Александра Марченко. Видео с ним появилось в одном из ТГ-каналов силовиков. В чем именно его обвиняют, пока неизвестно, передает «Еврорадио».

Марченко работал в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Чаусского района (Могилевская область). Его задержали после разговора в чат-рулетке с дальнобойщиком-стукачом Юрием Комаром. В тот момент он был одет в футболку с гербом Украины. На приветствие провокатора «Жыве Беларусь!» ответил «Жыве вечна!».

Дальнобойщик Юрий Комар известен тем, что в чат-рулетке провоцирует белорусов на высказывания против режима, а потом сдает их силовикам.

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