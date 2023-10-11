В районе минской кольцевой лось напал на мопса 8 11.10.2023, 19:15

4,344

Видео.

11 открября в Минске между улицей Ангарской и столичной кольцевой дорогой гулял лось. Видео с этим животным выложил в своем телеграм-канале блогер koko.by.

Съемку вела, видимо, хозяйка мопса, который застыл на дорожке в лесу. Молодой лось подошел к собаке и попытался пнуть ее копытом. После этого он ретировался в лес.

Не то чтобы лось проявил агрессию — скорее, сам испугался животного, которого до этого никогда не видел.

Надо иметь в виду, что у диких животных сейчас завершается гон, во время которого они ведут себя не совсем адекватно, особенно при встрече с человеком. Поэтому в лесу, если это даже рядом с домом, нужно быть осторожным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».