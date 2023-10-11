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Путин посетит Китай на следующей неделе

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  • 11.10.2023, 19:39
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Путин посетит Китай на следующей неделе
Архивное фото

Визит намечен на 12–13 октября.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай на следующей неделе. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, слова которого приводит «Интерфакс», визит в Китай запланирован после поездки в Киргизию, которая намечена на 12–13 октября.

Подготовка к визиту находится в активной фазе, как подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что даты визита в Китай уже определены, и Кремль своевременно проинформирует общественность обо всех деталях.

Этот визит станет вторым встречей глав России и Китая в 2023 году. В марте китайский председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом.

Октябрьская встреча связана с третьим международным форумом, посвященным десятилетию китайской инициативы «Один пояс — один путь». Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия и проведет ряд мероприятий для гостей форума, который состоится 17–18 октября в Пекине.

Россия не принимает непосредственного участия в инициативе «Один пояс — один путь», однако поддерживает проект. В 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о «сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и „Экономического пояса Шелкового пути“».

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