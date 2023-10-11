Путин посетит Китай на следующей неделе 5 11.10.2023, 19:39

1,942

Архивное фото

Визит намечен на 12–13 октября.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай на следующей неделе. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, слова которого приводит «Интерфакс», визит в Китай запланирован после поездки в Киргизию, которая намечена на 12–13 октября.

Подготовка к визиту находится в активной фазе, как подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что даты визита в Китай уже определены, и Кремль своевременно проинформирует общественность обо всех деталях.

Этот визит станет вторым встречей глав России и Китая в 2023 году. В марте китайский председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом.

Октябрьская встреча связана с третьим международным форумом, посвященным десятилетию китайской инициативы «Один пояс — один путь». Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия и проведет ряд мероприятий для гостей форума, который состоится 17–18 октября в Пекине.

Россия не принимает непосредственного участия в инициативе «Один пояс — один путь», однако поддерживает проект. В 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о «сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и „Экономического пояса Шелкового пути“».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».