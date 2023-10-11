В Варшаве белорус заступился за девушку, к которой приставал пьяный 11.10.2023, 20:04

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Хулиган разбил белорусу машину.

Белорус Алексей попал в неприятную историю в Варшаве. Он попытался защитить девушку от подвыпившего хулигана. Но тот набросился на него с кулаками и повредил автомобиль. Дело дошло до полиции, благо мужчина записал все на видеорегистратор и телефон. «Зеркало» рассказывает подробности.

Имя собеседника изменено в целях безопасности. Документы, подтверждающие рассказ, есть в распоряжении редакции «Зеркала».

«Было обидно: ведь я не к*рва»

Инцидент произошел в варшавском районе Воля 7 октября ранним утром, когда 32-летний мужчина возвращался домой после ночной смены (он работает таксистом).

— Еду, смотрю: на остановке мужчина, явно поляк, зажал девушку, — рассказывает Алексей. — Стоит перед ней в грозной позе, руки растопырил. Явно пьяный. Я подумал, что-то здесь не так. Подъехал спросить, все ли в порядке.

Алексей говорит, что мужчина в ответ и повел себя агрессивно. Закричал на него, ударил ногой по заднему крылу машины и оставил там вмятину. В ответ таксист вызвал полицию. Все происходящее он фиксировал на камеру телефона и видеорегистраторы, установленные в салоне автомобиля.

— Тот мужчина с девушкой сели в автобус, проехали одну остановку, — продолжает Алексей. — Я последовал за ними. Он вышел из автобуса и снова набросился на авто. Я безуспешно пытался залить его из газового баллончика. Он ударил ногой по боковому зеркалу. Кричал на меня: «К*рва украинская». Было обидно: ведь я не к*рва, к тому же не украинец.

Хулиган снова попытался скрыться, накрыв голову курткой. Но белорус следовал за ним на машине и продолжал звонить в полицию. Девушка сопровождала мужчину — видимо, они были знакомы.

— Он еще раз попытался наброситься на меня, — говорит белорус. — Ударил по заднему стеклу, затем куда-то скрылся. Девушка зашла в магазин. Я подошел к ней, сказал, что скоро приедет полиция, и попросил остаться в качестве свидетеля. Она почему-то отказывалась. Разговаривал с ней на польском — судя по акценту, это была украинка. В итоге удалось ее уговорить дождаться полицию. Ждем. И тут возвращается тот самый пьяный поляк с бутылкой в руке. Я давай от него убегать по магазину, брызнул газовым баллончиком — попал. Пока он протирал глаза и пытался прийти в себя, приехала полиция. Выяснилось, что хулиган сидел раньше в тюрьме, и не один раз.

«Полицейские объяснили, что не мне решать, по какой статье его закрывать»

В итоге после инцидента в машине Алексея — разбитое зеркало (за три дня до случившегося он поставил новое большего размера), вмятины на правом заднем крыле и левой накладке над стеклом. В компании по ремонту авто ущерб оценили в 1800 злотых (примерно 420 долларов).

Полиция взяла у него показания. Девушка, к которой приставал польский хулиган, их не заинтересовала.

— Полицейские спросили меня и того мужчину, имеем ли мы друг к другу претензии, — рассказывает Алексей. — Поляк претензий ко мне не имел, а у меня они были. Я настоял, чтобы полиция внесла в протокол слова оскорбления в мой адрес — «к*рва украинская». Разве так можно называть человека? Я хотел бы привлечь хулигана по трем статьям: хулиганство, разжигание межнациональной вражды и угроза применения насилия. Но полицейские объяснили, что не мне решать, по какой статье его закрывать. Их заинтересовал только имущественный ущерб автомобилю. По крайней мере, все мои показания вошли в протокол.

Через несколько дней после инцидента белорус съездил в полицейский участок. Там сфотографировали повреждения, нанесенные автомобилю, и еще раз записали показания.

— Жду суда, — говорит белорус. — А пока пойду покупать новый газовый баллончик.

«На заднем сиденье парни достают зеркало и начинают с него что-то нюхать»

— Эта история даже не про такси, а про ночной образ жизни, который я веду, — объясняет Алексей. Он из Витебска, живет в Варшаве с 2020 года. После переезда работал прорабом на стройке. Таксовать не планировал, но пришлось.

— Прораб должен много ходить. За день я делал по 25 тысяч шагов, — рассказывает свою историю белорус. — Так у меня износился мениск на ноге. Провели операцию — ходить стало сложно. Задумался о новой профессии. Сначала хотел вернуться в сферу строительства в роли проектировщика (такой опыт у меня тоже был), но решил: раз уж сидеть за компьютером, то лучше за большие деньги.

Так бывший прораб начал учиться на тестировщика. Чтобы прокормить семью во время учебы, пришлось таксовать.

— Машина у меня была, так что войти в новую профессию было несложно, — объясняет собеседник. — Работал на Uber и Bolt. По будням учился, таксовал с пятницы по воскресенье. Уже семь-восемь месяцев пытаюсь устроиться тестировщиком. За это время было всего два собеседования. Одно в польскую IT-компанию, второе — в белорусскую игровую студию. К белорусам почти удалось устроиться. Все посыпалось, когда мне сказали: окей, все хорошо, когда сможете приехать в Минск? Эйчарка не заметила, что я хотел работать удаленно. Я сказал: ни-ког-да.

Так мужчина и остался в такси. Говорит, что не относится к этому делу как к основной работе, так как учится и ищет место в IT. При этом за три года работы Алексей с опасными инцидентами почти не сталкивался.

— Могу вспомнить только одну историю, — делится он. — Сейчас она уже звучит как смешная. Подобрал компанию молодых поляков. Поехали за город. Смотрю: на заднем сиденье парни достают зеркало и начинают с него что-то нюхать. Ладно, думаю, нюхайте — дело ваше. А ехать нам долго, минут сорок. Зеркало доходит до переднего пассажира. Он нюхает, протягивает мне — на, нюхни. Не, ребята, я за рулем. Знаем, говорит, что уже 16 часов работаешь, глаза стеклянные — нюхай давай. Настойчиво предлагали. Хорошо, что я неплохо знаю польский язык и смог все вырулить на «хи-хи-ха-ха». Не мог же я остановиться на обочине и высадить их. Шестеро парней. Скорее всего, они высадили бы меня.

По словам Алексея, такие истории, как и история с хулиганом, — редкие исключения, и абсолютное большинство поляков ведут себя прилично.

— Поляки настроены очень дружелюбно и ко мне, и вообще к белорусам, — замечает мужчина. — Со многими пассажирами я могу поговорить, пошутить. Мой опыт работы таксистом — про положительные эмоции, а не про треш, угар, страх и боль.

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