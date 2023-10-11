В Германии в микроавтобусе из Беларуси нашли неисправности и 140 тысяч евро 6 11.10.2023, 20:19

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Подробности.

В немецкой земле Баден-Вюртемберг для проверки остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с прицепом из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет издание «Беларусь и мир».

Машину остановили 11 октября на трассе А8. Как оказалось, на самом бусе отсутствовал каталитический нейтрализатор, а на прицепе не работал тормоз, что делало вождение машины небезопасным.

В ходе дальнейшей процедуры полицейские обнаружили в микроавтобусе крупную сумму денег в различных валютах, которая в эквиваленте составляла около 140 тысяч евро.

В микроавтобусе было четыре человека, но никто из них не смог объяснить происхождение наличных. Предварительно установлено, что сумма не была задекларирована при въезде в ЕС.

По распоряжению прокуратуры транспортное средство с грузом и деньгами были изъяты. В настоящее время идет разбирательство.

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