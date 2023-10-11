Женщина сорвала джекпот стоимостью $43 млн, но вместо выигрыша ей предложили бесплатный обед 13 11.10.2023, 20:26

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Что произошло?

Американка сорвала джекпот, который должен был стать крупнейшим выигрышем в игровых автоматах за всю историю США, зато администрация заведения предложила альтернативный приз в виде бесплатного стейка, пишет «Новое время».

В качестве доказательства о своем выигрыше в Resorts World Casino женщина предоставила фото с 42 949 672 миллиона долларов на экране игрового автомата. По ее словам администрация сказала ей прийти на следующий день.

Когда довольная своим успехом женщина появилась возле казино, то оказалось, что вместо миллионов она может забрать только обед, пишет издание Unilad.

По решению игровой комиссии штата Нью-Йорк, оказалось, что автомат на котором играла женщина, был неисправен и на самом деле она выиграла лишь 2,25 доллара.

Автомат имел предостережение о том, что «неисправности аннулируют все выплаты и игры», и в результате комиссия заявила, что по закону ей отдадут только то, что она фактически выиграла.

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