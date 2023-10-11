В Беларуси отменили ограничения на количество животных в квартире 6 11.10.2023, 20:45

2,502

Ранее белорусы могли держать в квартире не более двух животных.

Новый законопроект об ответственном обращении с животными содержит корректировки ограничений на количество питомцев в квартире, сообщает телеграм-канал «палаты представителей» нацсобрания.

Так, со ссылкой на инициатора законопроекта «депутата» Марию Василевич, сообщается о том, что документ отменяет ограничение количества животных в одной квартире многоэтажки. И если сейчас белорусы в квартире могут держать не более двух животных, то после вступления закона в силу питомцев можно завести гораздо больше. Единственным условием станет создание для каждого питомца «благоприятных условий».

Кроме того, определяются требования к месту постоянного пребывания животного, как для квартиры, так и для гостиницы. Так, должно быть выделено пространство, где будут определенные температура, освещение, доступ воздух, достаточное количество пищи и воды.

Еще среди новшеств законопроекта — обязательное чипирование домашних животных. Также их регистрация с получение жетона для ошейника остается в силе.

Законопроект 11 октября приняли в первом чтении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».