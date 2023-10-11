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Литовский банк прекратил обслуживание своих карт в Беларуси

  • 11.10.2023, 21:01
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Литовский банк прекратил обслуживание своих карт в Беларуси

Банк аргументирует свое решение санкциями.

Литовский Šiaulių bankas прекратил обслуживание своих карт в Беларуси. Об этом в пресс-службе банка сообщили сегодня. Оплата картами литовского финансового учреждения на территории нашей страны теперь невозможна.

Банк аргументирует свое решение санкциями, которые введены в отношении Беларуси и России.

Ранее обслуживать платежи по своим картам на территории Беларуси прекратили литовские Swedbank (с 6 сентября), SEB (с 19 сентября), Luminor (с 25 сентября).

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