Литовский банк прекратил обслуживание своих карт в Беларуси
- 11.10.2023, 21:01
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Банк аргументирует свое решение санкциями.
Литовский Šiaulių bankas прекратил обслуживание своих карт в Беларуси. Об этом в пресс-службе банка сообщили сегодня. Оплата картами литовского финансового учреждения на территории нашей страны теперь невозможна.
Банк аргументирует свое решение санкциями, которые введены в отношении Беларуси и России.
Ранее обслуживать платежи по своим картам на территории Беларуси прекратили литовские Swedbank (с 6 сентября), SEB (с 19 сентября), Luminor (с 25 сентября).