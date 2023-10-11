Остин: США возглавят коалицию по развитию Воздушных сил Украины 3 11.10.2023, 21:06

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Ллойд Остин

Весной ВСУ получат F-16.

Министр обороны США Ллойд Остин после 16-го Рамштайна заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.

«Соединенные Штаты будут возглавлять коалицию, которая поможет Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и другими странами в развитии возможности украинских летчиков использовать самолеты F-16», – сказал глава Пентагона.

Глава Минобороны США сказал, что совместно с США коалицию возглавят Дания и Нидерланды, которые играют ведущую роль в подготовке украинцев на F-16.

По его словам, продолжается обучение украинских летчиков и технического персонала на этих боевых самолетах.

«По F-16, когда они прибудут. Сейчас идет обучение пилотов. Нужно несколько месяцев. Я думаю, не раньше следующей весны мы увидим самолеты там (в Украине. – Ред.)», – сказал Остин.

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