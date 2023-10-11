Республиканцы Палаты представителей США выбрали кандидата в спикеры

Республиканцы Палаты представителей США выбрали кандидата в спикеры1
- 11.10.2023, 21:29
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Им стал Стив Скализ.
Член Палаты представителей США Стив Скализ стал кандидатов в спикеры Палаты представителей Республиканской партии вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти в ходе тайного голосования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.
Окончательный подсчет голосов составил 113 за Скализа и 99 за Джима Джордана.
Порогом было простое большинство голосов на конференции. Но чтобы утвердить кандидата в должности спикера, потребуется преодолеть заметно больший порог в 217 человек, отмечает CNN.
Пока неясно, когда полная Палата представителей проведет голосование спикера, предположительно, оно может состояться уже в среду.