СМИ: В Израиле при нападении боевиков ХАМАС погиб уроженец Могилева 11.10.2023, 21:43

Он работал на музыкальном фестивале, который атаковали террористы.

Вдова погибшего при нападении боевиков ХАМАС полицейского рассказала ВЧК-ОГПУ подробности трагедии.

Уроженка Ростова Юлия и уроженец белорусского Могилева Виталий в Израиле давно. Глава семейства (отца потеряли: 18-летняя дочь и 8-летний сын) с юных лет переехал на землю обетованную. Он служил в армии танкистом и медиком, участвовал в военном конфликте Израиля с Ливаном. После Виталий пошел в полицию, отучился на криминалиста и даже преуспел: незадолго до трагедии он был повышен в звании и получил возможность перейти на руководящую должность. Несмотря на успехи (коллеги о Виталии отзываются так, что тот на месте происшествия почти безошибочно по обстановке и следам воспроизводил картину преступления), например, накануне, благодаря тем уликам, что обнаружил криминалист было раскрыто крупное ограбление, полицейский подрабатывал. Изначально, ехать на музыкальную вечеринку Виталий не планировал, у него были планы охранять мероприятие в минувший четверг в Тель-Авиве, но в последний момент все сорвалось. Тогда полицейский и откликнулся поработать (по закону это допускается) в обеспечении безопасности на печально известном рейве.

Виталий был на связи с женой с самого начала атаки (в районе 06.30) и примерно до 08.00 часов утра. Он прислал видео с работой сирены и рассказал про обстрелы. Потом связь стала прерывистой, последнее, что он ответил на вопросы супруги — это «потом» и «не сейчас». После этого криминалист пропал со связи. Женщина забила тревогу, но коллеги расписались в собственном бессилии: Юлии говорили, что в районе границы с Газой очень много террористов и пробраться туда невозможно. Ближе к 17.00 несчастной сообщили, что её муж был убит. Со слов сотрудников, весь район был оцеплен и полицию туда не допускают. На месте происшествия были найдены 37 тел охранников, все были мертвы. Ещё несколько человек из службы безопасности числятся пропавшими без вести. Никому из охраны пока выбраться живым не удалось. Виталий был застрелен из АКМ, у него простреляна грудь — выстрелы были направлены в звезду Давида на груди. А последний выстрел, судя по всему, был контрольным — в лицо. Вдове были переданы: погнутая звезда, нашивка с именем и обручальное кольцо. По предварительным данным, в районе, где проходил рейв, было порядка полутора тысяч боевиков. Виталия похоронили в закрытом гробу на военном кладбище в Иерусалиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».