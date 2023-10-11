Гашек раскритиковал НХЛ за «миллиардные траты» на российских хоккеистов 4 11.10.2023, 21:55

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Доминик Гашек

Обладателю Кубка Стэнли не понравилось, что НХЛ все еще позволяет им выступать в лиге, не осуждая политику РФ.

Легендарный чешский голкипер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек снова раскритиковал НХЛ за то, что позволяет выступать в лиге российским хоккеистам.

«Вчера начался новый сезон НХЛ. Подход руководства лиги (разрешение россиянам выступать, не осуждая политику России) поддерживает действия России уже третий сезон подряд. Это стоит многих жизней россиян и украинцев, и НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — написал Гашек в соцсети Х (бывший Twitter).

Гашек после начала войны РФ в Украине неоднократно высказывался против выступления хоккеистов из России в НХЛ. Например, в феврале 2022 года он призывал НХЛ приостановить действие контрактов россиян, в октябре протестовал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии.

Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер.

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