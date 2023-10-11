На Комаровке продают белорусские киви 1 11.10.2023, 22:10

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Actinidia kolomikta. Фото: Wikipedia / Баранчук-Червонный Лев

Видеофакт.

На столичном Комаровском рынке продаются актинидии, в том числе розовые. Видео с ними появилось в Instagram рынка. Эти плоды называют «белорусским киви».

Стакан актинидий стоит 6 рублей. Продаются они рядом с момордикой — травянистой лианой, популярной у китайцев.

«Чтобы удовлетворить суточную потребность в аскорбиновой кислоте, человеку требуется съесть 240 г вишни, либо 200 г яблок, либо 150 г малины, либо 20 г черной смородины и всего лишь 3−5 г актинидии», — указано в подписи под видео.

Известные всем киви — это плоды растений актинидии китайской, или актинидии деликатесной. А появившиеся на Комаровке небольшие «ягоды» — представители другого сорта.

Распространены актинидии в Юго-Восточной Азии, Гималаях, на Дальнем Востоке России, черноморском побережье Кавказа.

Напомним, в сентябре на Комаровке появились в продаже плоды однолетней травянистой лианы из семейства тыквенных — момордики.

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