НАТО и Украина создадут совместный центр подготовки военных 11.10.2023, 22:12

Планируется, что центр начнет функционировать к концу 2024 года.

НАТО планирует совместно с Украиной основать Центр анализа, военной подготовки и обучения (Joint Analysis, Training, and Education Center, JTAC). Об этом в ходе встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе сообщил представитель НАТО, которого цитирует «Новая газета Европа».

Центр будет служить площадкой для обмена данными с поля боя между Украиной и ее союзниками в НАТО. Альянс, в свою очередь, сможет анализировать эти данные для интеграции в свои образовательные процессы. Кроме того, планируется использовать центр для обучения украинских военных, а также разработки новых доктрин и тактик.

Представитель НАТО подчеркнул, что центр не предназначен для использования в текущем конфликте в Украине. Эта новая организация рассматривается как долгосрочное вложение в безопасность Украины и альянса в целом. Она направлена на извлечение уроков из опыта войны России в Украине, с целью их применения в будущих конфликтах, в которые НАТО или Украина могут быть вовлечены.

Планируется, что центр начнет функционировать к концу 2024 года, а соглашение о его создании будет подписано министрами обороны стран-членов Альянса в феврале 2024 года. Важно отметить, что решение о создании центра было анонсировано в контексте трехчастного пакета поддержки Украины, объявленного на Саммите НАТО в июле 2023 года. Этот пакет включает в себя открытие Совета Украина — НАТО и многолетнюю программу помощи украинским вооруженным силам для достижения полной совместимости со стандартами НАТО. В дополнение к этому, страны-члены Альянса подтвердили перспективу вступления Украины в НАТО после выполнения необходимых условий, включая завершение войны.

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