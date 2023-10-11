В самой обычной многоэтажке в Минске продается необычная квартира с террасой на крыше 11.10.2023, 22:47

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Фотофакт.

В Зеленом Луге в шестиэтажном доме продается стильная трехкомнатная квартира. В ней есть даже терраса на крыше. Хотя снаружи дом выглядит совсем обычным, пишет Realt.

Этот шестиэтажный дом 2019 года постройки находится недалеко от Логойского тракта. Вот так выглядит дом.

Из необычного — прямо на крыше есть личная терраса площадью 34 квадрата. Она оборудована навесом, на террасе есть основное освещение, а по периметру установлены фонарики, выведены розетки. Стоит стол и стулья.

Общая площадь квартиры — 68 квадратов, жилая — 45. Кухня объединена с гостиной. Кухня выполнена из наноматериала «черный феникс», который не оставляет отпечатков пальцев, рабочая поверхность — компакт-плита.

В этой комнате есть выход на балкон, отсюда и выход на террасу.

В спальне стоит большая кровать, кресло и телевизор.

Стоимость квартиры —159 тысяч долларов (2 338 долларов за квадрат).

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