Минобороны Украины подвело итоги «Рамштайна-16» 11.10.2023, 22:54

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Что получит Украина.

Очередные переговоры в формате Рамштайн завершились в Брюсселе в среду, 11 октября. По их результатам, Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В Министерстве обороны озвучили результаты заседания и подвели итоги, какую помощь Украина получит для ускорения победы в войне против России.

Помощь от США

Соединенные Штаты выделят пакет пособия на сумму в 200 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты. США поможет усилить авиационное вооружение и выделять противотанковое оружие.

Помощь от Великобритании

Украине будет выделен пакет пособий на сумму в 115 миллионов евро. Он будет направлен на финансирование разминирования и обслуживания техники.

Помощь от Дании

Представители Дании пообещали передать Украине истребители F-16 в начале 2024 года.

Помощь от Финляндии

Украине будет выделен пакет военной помощи, стоимость которого составляет 95 млн. евро. По определенным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не будут объявлены.

Помощь от Канады

Пакет военной помощи от Канады будет стоить в 25 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании

Помощь от Бельгии

Бельгия будет готовить украинских пилотов полетам на F-16 и планировщиков миссий. Кроме этого две бельгийские компании, Sabena Engineering и Patria Bec, окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия предоставит Украине истребители F-16.

Помощь от Норвегии

Страна выделит 18,5 миллиона долларов на разминирование территорий Украины.

Помощь от Испании

Испания предоставит Украине дополнительные системы ПВО. Также поможет теплой одеждой для воинов и генераторами для подготовки к зиме. Испания выделит 1,5 миллиона евро на гуманитарное разминирование.

Помощь от Германии

Германия поможет в усилении украинской системы ПВО дополнительными ракетами, а также передаст танки.

Помощь от Болгарии

Между Министерством обороны Украины и Министерством обороны республики Болгария был подписан меморандум. Он определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он включает в себя сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегических коммуникаций, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16.

Помощь от Литвы

Литва передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также для зимнего контрнаступления – электрогенераторы, армейские производные кровати и теплую униформу.

«Раммштайн-16»

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО.

Остальные итоги заседания

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

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