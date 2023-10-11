СМИ: Зеленский попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль 11.10.2023, 23:45

Владимир Зеленский

Первые контакты по этому вопросу уже есть.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль, чтобы выразить стране свою солидарность.

Об этом сообщает Ynet.

По информации издания, глава украинского государства попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, который ведет войну с боевиками ХАМАС.

Журналисты уточняют, что визит пока не запланирован, но «первые контакты по этому вопросу уже есть».

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