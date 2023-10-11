Глава Пентагона: У США есть ресурсы для поддержки и Украины, и Израиля 11.10.2023, 23:00

Ллойд Остин

Об этом Ллойд Остин заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун провели в Брюсселе пресс-конференцию по итогам 16-ой встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, на которой впервые лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ллойд Остин назвал пять причин, почему союзники должны продолжать помогать Украине обороняться от РФ.

«Украина важна, потому что война по выбору Путина является большой и острой угрозой безопасности в Европе. Украина важна, потому что российская агрессия явно бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Украина важна, поскольку российские зверства против мирного населения нарушают наши общие ценности и угрожают верховенству права», — подчеркнул глава Пентагона. — «Украина важна, потому что российские нападения на украинские зернохранилища сознательно влекут за собой голод и страдания невинных людей во всем мире. И Украина важна, потому что если большие государства смогут безнаказанно ворваться к своим мирным и демократическим соседям, это разрушит основанный на правилах порядок, который сделал мир гораздо более безопасным после окончания Второй мировой войны».

По словам главы Пентагона Ллойда Остина украинская сторона представила министрам обороны НАТО обновленную информацию о контрнаступлении и сообщила о медленном, но стабильном прогрессе.

«По мере того, как российские войска становятся все более жестокими, украинцы становятся все более решительными», – подчеркнул Остин. По его информации, весна следующего года — это самое раннее, когда американские истребители F-16 могут быть переданы Украине.

На вопрос о том, смогут ли США обеспечить поддержку как Украины, так и Израиля, Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты могут направлять ресурсы и бороться с кризисом в нескольких местах одновременно. По его оценкам, США способны поддерживать и Украину, и Израиль. «Мы можем и будем делать и то, и другое», – заверил американский министр обороны.

Он процитировал заявление президента Джо Байдена, который предупредил враждебно настроенные силы в мире, чтобы они не пытаться воспользоваться нынешней ситуацией. «Все, кто думает воспользоваться агонией Израиля – не делайте этого, – заявил Остин. – Израиль имеет право защищаться, обязан защищаться».

Министр обороны США также сообщил, что во вторник начались поставки дополнительной военной помощи Израилю.

На вопрос об обеспокоенности партнеров и союзников по поводу способности США поддержать Украину на фоне разногласий в Конгрессе, министр обороны подчеркнул, что в Америке сохраняется двухпартийная поддержка Украины, но «демократическим странам требуется время, чтобы разобраться в ситуации».

Остин отметил, что в США сохраняется «широкая поддержка со стороны американского народа».

По его словам, США и союзники едины в своем стремлении помочь защитить свободную и суверенную Украину, так как «речь идет о международном порядке, основанном на правилах».

Остин отметил, что на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров, которые поблагодарили союзников за предоставление помощи и запросили дополнительные поставки систем ПВО и боеприпасов.

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