В Минске торжественно открыли магазин по продаже арестованного имущества 12.10.2023, 0:51

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С ленточками, шариками и конфискатом.

В Минске 11 октября открыли магазин «БелЮрОбеспечения» по продаже арестованного имущества, сообщает пресс-служба Минюста. До конца года планируют это сделать и в Бресте.

В Минске на улице Лермонтова 11 октября состоялось открытие нового магазина по продаже арестованного имущества — с обязательными шариками и торжественным перерезанием ленточки.

Как заявили в ведомстве, «БелЮрОбеспечение» обеспечивает деятельность органов принудительного исполнения через реализацию арестованного имущества различными способами: путем проведения электронных торгов, через интернет-магазин и стационарные магазины.

«Только в текущем году через интернет-магазин организация реализовала более 45 тысяч единиц имущества, через стационарные магазины — около 160 тысяч», — заявили в Минюсте.

Министерство юстиции уже заявляло о своих глобальных планах по созданию розничной сети магазинов по торговле арестованным имуществом. На сегодняшний день розничные магазины функционируют в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. До конца текущего года запланировано открытие магазина в Бресте.

В Беларуси уже есть подобные магазины, например «Ваш выбор» в Минске. Однако в нем выставляют на продажу товары, которые конфисковали на таможне. В магазинах же новой сети будет продаваться арестованное имущество — например, по решению суда.

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