Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров 12.10.2023, 1:02

Для стабилизации российского рубля.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», сообщило правительство РФ.

Указ вводит три ключевых нововведения: отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством», это решение кабмин планирует принять в течение суток.

«Второе — вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Третье — в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования», — сказано в сообщении.

Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Указ содержит «конкретный перечень экспортеров».

Этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», пояснил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он понадеялся, что решение не станет «обременительным для добросовестных участников рынка».

Полгода назад, 12 апреля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказывала об отсутствии необходимости в обязательной репатриации валютной выручки. «Наши компании — экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там может быть доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают», — говорила она.

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