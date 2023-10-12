закрыть
12 октября 2023, четверг, 2:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Футболисту Роналду может грозить 99 ударов плетью

  • 12.10.2023, 2:21
Футболисту Роналду может грозить 99 ударов плетью
Криштиану Роналду

Он поцеловал в макушку иранскую художницу-инвалида.

Португальского футболиста Криштиану Роналду ждут 99 ударов плетью за то, что он обнял художницу Фатиму Хамами, пишет иранское издание Rouydad24.

Роналду выступает за саудовскую команду «Аль-Наср», 19 сентября она играла с иранским «Персеполисом». Перед игрой спортсмен встретился с многочисленными фанатами, в том числе с иранской художницей с ограниченными возможностями Фатимой Хамами. Роналду обнял поклонницу и поцеловал в макушку. Девушка подарила футболисту его портрет, он ей — две майки. Одна из них была подписана.

Авторы Rouydad24 считают, что объятия и поцелуй в макушку могут расценить как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. В случае повторного визита форварда в Иран ему грозит 99 ударов кнутом, указали журналисты. Однако официальной информации о каких-либо претензиях иранских властей не было.

Была только некрасивая история, связанная с художницей и «Персеполисом». Клуб не отдал девушке подписанную Роналду футболку. Позже все разрешилось — майку передал армейский рейнджер.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с начала этого года. Он забил 31 гол во всех турнирах. Медиа уже сообщали о возможных наказаниях футболиста за нарушение местных законов.

Роналду грозили депортацией за то, что он схватил себя за гениталии в ответ на провокации болельщиков соперника («Аль-Наср» объяснил его действия травмой паха). Кроме того, стало известно о перспективе ареста за христианский жест во время игры: португалец перекрестился, забив мяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов
Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко