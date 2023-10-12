Воины ВСУ уничтожили около 15 танков на Лиманско-Купянском направлении
- 12.10.2023, 3:06
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Целое кладбище вражеской бронетехники стоимостью в десятки миллионов долларов зафиксировали воины подразделения «Гострі картузи».
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с «демилитаризованными» российскими танками опубликовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
В результате российского наступления на Лиманско-Купянском направлении, которое продолжается уже более недели, наши воины уничтожили вражескую технику. По словам автора, на кадрах — лишь один небольшой участок фронта, где украинским бойцам за пять дней удалось уничтожить около 15 танков, среди которых минимум три - «непобедимые» Т-90.