закрыть
12 октября 2023, четверг, 3:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воины ВСУ уничтожили около 15 танков на Лиманско-Купянском направлении

  • 12.10.2023, 3:06
Воины ВСУ уничтожили около 15 танков на Лиманско-Купянском направлении

Видео.

Целое кладбище вражеской бронетехники стоимостью в десятки миллионов долларов зафиксировали воины подразделения «Гострі картузи».

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с «демилитаризованными» российскими танками опубликовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

В результате российского наступления на Лиманско-Купянском направлении, которое продолжается уже более недели, наши воины уничтожили вражескую технику. По словам автора, на кадрах — лишь один небольшой участок фронта, где украинским бойцам за пять дней удалось уничтожить около 15 танков, среди которых минимум три - «непобедимые» Т-90.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов
Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко