«Нас было 12 против десятков террористов. Мы сражались за свой дом»
- 12.10.2023, 4:31
Как жители кибуцев на приграничной с Газой полосе отчаянно сражались с террористами.
Бои шли практически в каждом кибуце. Судя по всему, минимум четыре из них смогли отразить, полностью или частично, атаку террористов – это Суфа, Саад, Алумим и Нир-Ам, пишут «Детали».
Бывший премьер-министр Нафтали Беннет написал в своем «Фейсбуке»: «Героическая битва при кибуце Алумим будет записана истории Израиля, наряду с битвой при Мишмар ха-Эмек в Войне Судного дня». Медик Микаэла Корецки, Охад Браверман, Яаков Бергштейн, Менахем Биньямини, Ноам Казаз (на фото) и другие хорошие люди проявили высочайшую храбрость и оттеснили террористов из кибуца».
Охад Браверман, житель кибуца Алумим, рассказал 12-му каналу о том, как много часов сражался с террористами. «Нас было 12 против десятков террористов. Мы сражались за свой дом», — сказал он.
«Около 06:30 утра я услышал очень громкие взрывы. Это не было очередной «Кассам» или работа «Железного купола». Я вышел из своей квартиры, в молодежном квартале, и увидел еще нескольких парней», — вспоминает Браверман.
Молодые люди вернулись домой, оделись, снова вышли на улицу – и вскоре услышали выстрелы и крики – уже в метрах 300-400 от кибуца.
Всего три месяца Охад Браверман демобилизовался из армии. Так что он был готов к бою, и замешательство длилось не долго.
Другой житель кибуца, военный-контрактник, дал ему свой пистолет, и они пошли в сторону, где услышали выстрелы.
«Мы заметили на дороге в 10 метрах от нас восемь террористов. Они ехали на четырех мотоциклах. Мы отправили молодых людей, которые были с нами до этой секунды, домой, и сказали им, что это вторжение террористов».
«Я как можно быстрее связался с руководителем кибуца и сообщил ему о продвижении террористов и их численности. И надел форму и пошел к арсеналу кибуца. Я не вхожу в отряд самообороны кибуца, но я решил, что это правильно. Я взял оружие, бронежилет и каску, и мы пошли сражаться за наш дом», — вспоминает Браверман.
По его словам, террористов были «десятки».
«Нас было 12 человек: люди из отряда самообороны, я и еще один боец. Нам пришлось сдерживать большое число террористов у ворот кибуца. Мы защищали наш дом», — говорит он.
Террористы разбились на группы и атаковали кибуц с разных сторон. Перестрелка вспыхивала то там, то здесь. «Еще одна точка, еще одна, потом еще одна». Защитники отслеживали появления террористов с помощью камер наблюдения, из штаба кибуца – и быстро направлялись туда, где замечали убийц.
«Нам удалось их остановить. Идея была в том, чтобы не пропустить их к жителям, держать круговую оборону по периметру. С 6:30 до 12:00 мы были там одни», — рассказывает Браверман.
Лишь спустя шесть часов боев в кибуц прибыл отряд израильских военных и вместе с защитниками зачистил террористов.