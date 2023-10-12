«Нас было 12 против десятков террористов. Мы сражались за свой дом» 12.10.2023, 4:31

Как жители кибуцев на приграничной с Газой полосе отчаянно сражались с террористами.

Бои шли практически в каждом кибуце. Судя по всему, минимум четыре из них смогли отразить, полностью или частично, атаку террористов – это Суфа, Саад, Алумим и Нир-Ам, пишут «Детали».

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет написал в своем «Фейсбуке»: «Героическая битва при кибуце Алумим будет записана истории Израиля, наряду с битвой при Мишмар ха-Эмек в Войне Судного дня». Медик Микаэла Корецки, Охад Браверман, Яаков Бергштейн, Менахем Биньямини, Ноам Казаз (на фото) и другие хорошие люди проявили высочайшую храбрость и оттеснили террористов из кибуца».

Охад Браверман, житель кибуца Алумим, рассказал 12-му каналу о том, как много часов сражался с террористами. «Нас было 12 против десятков террористов. Мы сражались за свой дом», — сказал он.

«Около 06:30 утра я услышал очень громкие взрывы. Это не было очередной «Кассам» или работа «Железного купола». Я вышел из своей квартиры, в молодежном квартале, и увидел еще нескольких парней», — вспоминает Браверман.

Молодые люди вернулись домой, оделись, снова вышли на улицу – и вскоре услышали выстрелы и крики – уже в метрах 300-400 от кибуца.

Всего три месяца Охад Браверман демобилизовался из армии. Так что он был готов к бою, и замешательство длилось не долго.

Другой житель кибуца, военный-контрактник, дал ему свой пистолет, и они пошли в сторону, где услышали выстрелы.

«Мы заметили на дороге в 10 метрах от нас восемь террористов. Они ехали на четырех мотоциклах. Мы отправили молодых людей, которые были с нами до этой секунды, домой, и сказали им, что это вторжение террористов».

«Я как можно быстрее связался с руководителем кибуца и сообщил ему о продвижении террористов и их численности. И надел форму и пошел к арсеналу кибуца. Я не вхожу в отряд самообороны кибуца, но я решил, что это правильно. Я взял оружие, бронежилет и каску, и мы пошли сражаться за наш дом», — вспоминает Браверман.

По его словам, террористов были «десятки».

«Нас было 12 человек: люди из отряда самообороны, я и еще один боец. Нам пришлось сдерживать большое число террористов у ворот кибуца. Мы защищали наш дом», — говорит он.

Террористы разбились на группы и атаковали кибуц с разных сторон. Перестрелка вспыхивала то там, то здесь. «Еще одна точка, еще одна, потом еще одна». Защитники отслеживали появления террористов с помощью камер наблюдения, из штаба кибуца – и быстро направлялись туда, где замечали убийц.

«Нам удалось их остановить. Идея была в том, чтобы не пропустить их к жителям, держать круговую оборону по периметру. С 6:30 до 12:00 мы были там одни», — рассказывает Браверман.

Лишь спустя шесть часов боев в кибуц прибыл отряд израильских военных и вместе с защитниками зачистил террористов.

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