Израиль получил беспрецедентную поддержку США: ХАМАС «стирают с лица земли» 12.10.2023, 7:37

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Лидеры Израиля раскрыли план по ликвидации террористов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС судьба государства стоит на кону . Он отметил, что Израиль получил беспрецедентную поддержку США и пообещал, что каждый представитель ХАМАС будет уничтожен.

Об этом он сказал во время телевизионного обращения к нации. Премьер подчеркнул, что люди государства объединены, а политики сформировали чрезвычайное правительство, в которое войдут и члены оппозиции передает Times of Israel.

«Судьба Израиля на кону…Каждый член ХАМАС смертен, и мы уничтожим их всех, как мир уничтожил ИГИЛ», – заявил он.

Нетаньяху добавил, что уже четвертый раз говорил с главой США Джо Байденом о нападении террористов ХАМАС на Израиль.

«Мы получили беспрецедентную поддержку для продолжения войны, и я прошу, чтобы силы наших людей на фронтах были усилены. Мы боремся всеми силами, мы начали атаку, мы получили американскую военную помощь и ждем прибытия авианосца», – сказал премьер.

По словам Нетаньяху, правительство национального единства будет объединять представителей конкурентных парламентских групп в широкую коалицию. В частности, туда войдут представитель оппозиции Бени Ганц и министр обороны Йоав Галлант. Такое правительство должно решить несколько основных вопросов: победа над террористами, подготовка наступательной операции ЦАХАЛ в Газе, привлечение международной поддержки, объединение страны.

Галант со своей стороны отметил, что военным ЦАХАЛ удалось стабилизировать ситуацию на границы. «Мы стабилизировали границу, мы начали наступление. Мы сотрем ХАМАС с лица земли», – заявил министр.

Бени Ганц сказал, что политики в Израиле стоят плечом к плечу. «Это наш месседж врагам и всем гражданам Израиля. Мы все мобилизованы. Если нужно, Ливан также ощутит все то, что сейчас имеет Газа. Цель операции — уничтожение ХАМАС», – сказал он.

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