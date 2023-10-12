Армия Израиля нанесла удары по сети подземных туннелей ХАМАС 12.10.2023, 7:52

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Они использовались для проведения тайных операций против Израиля.

Армия обороны Израиля заявляет, что наносит удары по сети туннелей движения ХАМАС в секторе Газа.

«Считайте, что в секторе Газа есть один слой для гражданских лиц и один слой для ХАМАС», – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус в видеообращении, опубликованном в соцсети X, передает ВВС.

По его словам, туннели, построенные за годы с момента прихода ХАМАС к власти в Газе в 2007 году, используются для транспортировки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля.

«Здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Израильские ВВС наносят удары по многим районам Газы. Мы в первую очередь наносим удары по командирам, высшим руководителям ХАМАС во всех эшелонах власти», – сказал он.

«Что бы это ни было, если это принадлежит ХАМАС, мы наносим удар», – добавил представитель ЦАХАЛ.

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