«Стоило выйти из машины — и ее радостными криками встретили сотни солдат» 12.10.2023, 7:58

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Мужественная израильская пара необычным поступком дала ответ врагу.

Свадьба Ротем бен Хаму была назначена на 10 октября. Но ее жених накануне получил приказ номер 8 и должен был явиться на одну из военных баз. Тогда молодые люди решили пожениться прямо в воинской части. И это того стоило.

«В моей голове боролись два голоса: огромная печаль по поводу всего, что происходит в стране, мысли о похищенных и пропавших без вести, о жителях юга, о женщинах, детях и стариках, которые там были. А с другой стороны — мысли о нашей прерванной свадьбе», — рассказала Ротем журналистам «12 канала».

Прощание было грустным. Ротем и ее жених, чье имя в репортаже не раскрывается, долго говорили и, наконец, решили пожениться в назначенный день, несмотря ни на что. Поскольку очевидно было, что молодого человека с базы не выпустят, они постановили жениться прямо там. Речь шла о том, что приедут только родители молодых.

«Мы думали совершить обряд в каком-нибудь отдаленном уголке базы, но весть о наших планах дошла до высших чинов и командира. Он дал одобрение и разрешил нам приехать и даже привезти моих младших братьев», — говорит Ротем.

Разрешение было получено в последний момент. И уже через час невеста и родственники ехали в воинскую часть. Девушка одолжила у подруги простое белое платье, сама накрасилась и до последнего не могла поверить, что все-таки выходит замуж.

Даже зная о решении командира, Ротем не ожидала, что ее так примут. Стоило выйти из машины, и ее радостными криками встретили сотни солдат. Она и подумать не могла, что на ее свадьбе будет столько совершенно незнакомых гостей.

Подразделение организовало хупу, национальные флаги, звуковую аппаратуру. Перед самой церемонией жених сменил военную форму на свадебный костюм. Сотни бойцов танцевали, пели и радовались, хотя знали, что практически сразу после необычной церемонии им придется отправиться в бой.

«Я смотрела на множество незнакомых мне солдат и видела их радость. И это меня растрогало, — рассказывает Ротем. — И многие из них сказали нам спасибо за то, что наша свадьба дала им силы и свет в это трудное время».

Отец жениха — раввин. Он сам совершил обряд, благословил молодых и выступил с речью. «Это наш ответ убивающему на врагу – мы продолжаем создавать семьи и заводить детей, — объяснил он. — Мы продолжим яростно сражаться, но мы также продолжим жить».

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