Россияне запустили БПЛА по Харькову, но взрывы прогремели в Белгороде 1 12.10.2023, 8:06

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иллюстративное фото

В городе начался пожар.

В ночь на четверг, 12 октября, российские оккупанты совершили обстрел Харькова. Однако при этом взрывы прозвучали и в российском Белгороде. Там есть двое погибших – мужчина и женщина, их тела достали из-под завалов.

В результате «бавовны» на месте происшествия возник пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

«В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля», – пишут росСМИ.

По данным российских источников, есть также двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.

Местный губернатор Гладков добавил, что пострадавший мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

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