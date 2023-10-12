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В Польше обнаружили тайник с белорусской контрабандой больше чем на миллион долларов

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  • 12.10.2023, 8:10
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В Польше обнаружили тайник с белорусской контрабандой больше чем на миллион долларов

Схрон находился к северу от Варшавы.

Сотрудники польской полиции и налоговой службы обнаружили к северу от Варшавы склад с белорусской контрабандой на крупную сумму. Поляка — владельца склада задержали, сообщили в налоговой администрации Польши.

Тайник находился недалеко от Вышкува к северу от Варшавы, внутри обнаружили коробки с более чем 6,5 миллиона сигарет. Большинство — с белорусскими акцизными марками.

Стоимость изъятой контрабанды оценили в свыше 5 миллионов злотых (более 1,1 млн долларов). А если бы нелегальные сигареты поступили на рынок, потери польского бюджета составили бы почти 7 миллионов злотых (около 1,6 млн долларов).

В ходе операции правоохранители задержали 38-летнего поляка — хозяина склада. Мужчина уже сознался в преступлениях, в которых его обвиняли. Ему грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.

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