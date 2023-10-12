Почему Кадыров все еще жив: в ГУР прояснили ситуацию 12.10.2023, 8:12

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Сообщения о коме не были преувеличением.

Новости о коме и тяжелом состоянии главы Чеченской Республики в составе РФ Рамзана Кадырова не были преувеличением и тем более фейком. Тем не менее одиозный политик по-прежнему жив и даже продолжает выполнять свои ключевые обязанности, не забывая записывать комичные обращения в TikTok.

Этот факт констатировали в Главном управлении разведки, где прежде и проинформировали о здоровье Кадырова. Однако, как заметил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, чеченский руководитель регулярно обращается к врачам, его состояние нестабильно.

«У него нередко происходят рецидивы. Он много раз проходил лечение в Арабских Эмиратах, также лечился в России и в самой Москве. Но пока, как видим, достаточно живучий», – с иронией заметил разведчик.

Напомним, после распространения информации о том, что Кадыров находится при смерти, российская пропагандистка Собчак заверила своих подписчиков, что у нее состоялся разговор с главой Чечни по видеосвязи. Якобы политик сам позвонил ей и беседовал в течение 40 минут.

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