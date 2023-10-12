ЦАХАЛ разгромил штабы «коммандос» ХАМАСа 12.10.2023, 8:22

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Точечно ликвидирован командир военно-морских сил террористов Мухаммад Абу Шамла.

В ночь на 12 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы, атаковав объекты террористической организации ХАМАС, передает newsru.co.il.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что атакованы оперативные штабы боевиков диверсионного подразделения террористической организации ХАМАС («Нахаба»). Именно это подразделение осуществляло массированное нападение на мирных граждан и приграничные базы 7 октября.

«Элитные силы «Нухбы» состоят из террористов, отобранных высокопоставленными оперативниками ХАМАС, предназначенных для осуществления террористических атак, таких как засады, рейды, штурмы, проникновение через террористические туннели, а также для ведения противотанкового ракетного, ракетного и снайперского огня. Элитные силы Нухбы были одной из ведущих сил, проникших в Государство Израиль с целью совершения убийственных террористических актов против его граждан», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Также был точечно ликвидирован командир военно-морских сил ХАМАСа в бригаде «Рафах» Мухаммад Абу Шамла. Его дом, использовавшийся для хранения оружия, разрушен.

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