Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Израиль 12.10.2023, 8:24

Стали известны планы и цель визита.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поехал в Израиль. Цель визита - показать, что США поддерживают страну.

Об этом сообщает Times of Israel.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направляется в Израиль с «очень простым и ясным посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа», и что заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль.

«Израильский народ прикрывает нам спину. Он прикрывает нас сегодня. Он будет прикрывать нас завтра. Он будет прикрывать нас каждый день», - сказал Блинкен.

В Израиле планируется встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками по прибытии.

«США полны решимости обеспечить Израиль средствами для самозащиты, подчеркивая уровень разврата, совершенный ХАМАСОМ в духе «Исламского государства». США будут продолжать работать над тем, чтобы никакие дополнительные силы не присоединились к борьбе против Израиля», - сказал Блинкен

Госсекретарь добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами над поиском заложников, среди которых есть американские граждане, и работать над их освобождением.

Планы госсекретаря

Ожидается, что Блинкен приземлится в Израиле сегодня рано утром. После посещения Израиля и Иордании госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить другие страны региона, которые имеют влияние на воюющие стороны, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Завтра Блинкен отправится в Амман, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который поедет с делегацией, в которую входят глава разведки ПА Маджед Фарадж и генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх.

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