«Это неуважительно»: румыны показали состояние футбольного поля, которое выбрали для игры с ними белорусы 3 12.10.2023, 8:30

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Что с ним не так?

Завтра, 12 октября, национальная сборная Беларуси в Будапеште на стадионе имени Ференца Сусы примет футболистов из Румынии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Накануне игры представители команды-соперника раскритиковали состояние поля, где пройдет матч.

Как известно, из-за санкций сборная Беларуси должна играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. В этом отборочном цикле наша команда принимала соперников в Сербии и Венгрии. В Будапеште пройдет и ближайший поединок с румынами.

Как видно по фото, состояние поля оставляет желать лучшего — на нем хватает проплешин. Это вызвало недовольство у соперников белорусов.

«Плохой газон? Все, мы ничего не можем сделать. Это поле утвердили. Беларусь его выбрала, не так ли? Ничего не поделаешь», — заявил технический директор федерации футбола Румынии Михай Стойчицэ.

Главный тренер команды Эдвард Иорданеску был более категоричен: «Состояние газона — катастрофа. Я считаю, что это неуважительно по отношению к нам. Это неестественно. Нас научили преодолевать трудности в этой кампании [отборе на Евро-2024], мы готовы преодолеть и это препятствие. Газон не может стоять на нашем пути, но мне это не кажется нормальным, тем более что игра пройдет без зрителей, и недалеко можно было найти другой стадион».

Белорусы после шести туров с 4 очками занимают четвертое место в группе из шести команд. У сборной Румынии 12 очков и вторая позиция.

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