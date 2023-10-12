Израиль ликвидировал высокопоставленного лидера «Исламского джихада» 12.10.2023, 8:52

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иллюстративное фото

Точный удар был нанесен управляемой бомбой.

Высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир ликвидирован на севере Сектора Газа

Об этом пишет Ynet.

Издание отмечает, что смерть наступила в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

«Исламский джихад» 7 октября объявил, что присоединился к боевикам движения ХАМАС, начавшим атаки по территории Израиля. Два дня спустя в «Исламском джихаде» сообщали, что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, среди которых израильские мирные жители и военные.

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