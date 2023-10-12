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Израиль ликвидировал высокопоставленного лидера «Исламского джихада»

  • 12.10.2023, 8:52
  • 1,258
Израиль ликвидировал высокопоставленного лидера «Исламского джихада»
иллюстративное фото

Точный удар был нанесен управляемой бомбой.

Высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир ликвидирован на севере Сектора Газа

Об этом пишет Ynet.

Издание отмечает, что смерть наступила в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

«Исламский джихад» 7 октября объявил, что присоединился к боевикам движения ХАМАС, начавшим атаки по территории Израиля. Два дня спустя в «Исламском джихаде» сообщали, что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, среди которых израильские мирные жители и военные.

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