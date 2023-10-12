Израиль ликвидировал высокопоставленного лидера «Исламского джихада»
- 12.10.2023, 8:52
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Точный удар был нанесен управляемой бомбой.
Высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир ликвидирован на севере Сектора Газа
Об этом пишет Ynet.
Издание отмечает, что смерть наступила в результате взрыва израильской управляемой бомбы.
«Исламский джихад» 7 октября объявил, что присоединился к боевикам движения ХАМАС, начавшим атаки по территории Израиля. Два дня спустя в «Исламском джихаде» сообщали, что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, среди которых израильские мирные жители и военные.