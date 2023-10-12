Разоблачение Васильича Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

12.10.2023, 8:57

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Рамзан Кадыров

Кадырова стоило проучить за непочтение.

- Сняли объявление? Молодцы! – воскликнул великий геополитик в массивную белую трубку спецсвязи. Положив ее на аппарат, он укоризненно уставился на двойника Васильича.

Тот, как ни в чем ни бывало сидел на диване, с ловкостью пятилетнего мальчика разворачивал конфеты «Мишка на севере» и, причмокивая, словно булгаковский вампир Варенуха, тянул душистый чай – по-старинному из блюдечка. Вазочка с конфетами заметно опустела.

- Васильич, укоризненно произнес великий геополитик, - объясни, как же ты додумался выставить на «Авито» орден, которым меня наградил Кадыров? Тебе что, денег мало? Не хватает? Только что, вот, ребята из охраны доложили, что объявление сняли.

Васильич дожевал конфету, обтер салфеткой рот и поведал властелину такую историю.

- Дело было так. Иду вчера по коридору, вижу Дима стоит растерянный с коробкой в руках … Да нет, не Медведев. Тот позавчера был, привез мне мешок конфет «Мишка на севере», сказал, что это его – фирменные. Кстати, вроде тверезый был. Песков Дима. Наш с тобой пресс-секретарь, совместный.

Ну вот, крутит коробку так и сяк. Я ему: «Ты чего?» Он говорит: «Да, вот, Кадыров орден своего папы Владимиру Владимирычу передал. А куда его девать? Он думает что – начальник его носить будет? В шкаф класть тоже как-то не с руки. Что с ним делать? К тому же не знаю, как подойти – не по чину это, прислал нам коробку вместо того, чтобы лично вручить с поклоном».

Великий геополитик на этом месте нахмурился и согласно кивнул головой, показав рукой Васильичу, чтобы тот продолжал.

Да, - рассказывал Васильич, - я Диме и говорю: «Какая проблема? Давай мне, я его быстро сейчас пристрою, пущу в дело и Кадырычу отсыпем по итогам». Песков заметно повеселел, сунул мне коробку и зашагал прочь.

Понимаешь, Владимирыч, мне ведь эта награда тоже «не пришей кобыле хвост». Куда ее девать? На пижаму что ли накалывать, чтобы с наградой засыпать? С другой стороны, Кадырова стоило проучить за непочтение.

И решил я вот что – выставлю кадыровский орден на «Авито», продам, а полученные деньги отправлю ему почтовым переводом. Мол, спасибо, за награду, приняли, шлем ответное. И подпись хотел поставить свою: «Васильич». Чтобы знал, шельмец, что великий руководитель даже до ответа не снизошел.

Великий геополитик встал, выпрямился и направился шагами командора по могильным плитам к двойнику. Поднял его. Крепко обнял и трижды расцеловал. «Вот же какой ты верный, умный и находчивый!» - сказал он дрогнувшим голосом.

Яркое октябрьское солнце заливало кремлевский кабинет. За стеной, на площади шумели китайские туристы. Звезды Кремля сияли. В Мавзолее вечным сном спал Ленин. На диване в приемной прикорнул Песков.

Васильич и Владимирыч погрузились в созерцание карты на главном столе страны. Владимирыч, ощутивший прилив нежности к двойнику, что-то оживленно тому показывал, тыча пальцем в Северную Корею. Васильич слушал вполуха, нетерпеливо поглядывая на оставленную из-за геополитических маневров вазочку с конфетами.

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