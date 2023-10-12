Белоруска пожаловалась в TikTok на проблему с обменом валюты — и тут понеслось 12.10.2023, 9:05

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Банкноту номиналом 100 долларов не приняли по странной причине.

Белоруска разместила в TikTok короткое видео, в котором пожаловалась на проблемы с обменом долларовой банкноты. Другие пользователи забросали пост комментариями с рассказами, что оказались в подобной ситуации.

Пользовательница TikTok рассказала, что у нее в «РРБ-Банке» не приняли для обмена банкноту номиналом 100 долларов. Позже она уточнила, что в других финучреждениях ее тоже не взяли. На обратной стороне банкноты виден рисунок то ли птицы, то ли самолета, то ли еще чего-то.

В комментариях другие пользователи стали делиться историями, как сами оказались в подобной ситуации. «Квартиру покупали, так нехилая сумма пошла на обмен. Они (банкноты. — Прим. ред.) не действительны, обменять их чуть вышло. Сами (банки. — Прим. ред.) выдают, так еще и не принимают», — сообщил один из пользователей. «А у нас в плесени была. Причем банк такую дал, а поменять никто не менял. Так мы ее в хлорку Приняли в первом же обменнике», — поделился лайфхаком другой пользователь TikTok.

«Ищите валютно-обменный терминал, я 1000 долларов поменяла со штампами», — посоветовал еще один пользователь.

Почему возникают трудности с обменом валюты

Ранее СМИ уже писали о том, что у белорусов возникают трудности при попытке обменять валюту на белорусские рубли. Некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов.

Это связано с тем, что с июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк. «Валюта проверяется в кассах банка всегда согласно этому перечню признаков платежности. В самой кассе банка можно попросить предоставить информацию о том, по какой причине ваша купюра не была принята, — пояснили ранее в «Альфа-Банке».

Так, банки договорились, что будут принимать банкноты, если на них будет не больше пяти надрывов или надрезов длиной не более 3 мм (или один надрыв или надрез длиной не более 5 мм). При этом заклеенные скотчем надрезы тоже будут учитываться.

Чтобы дензнак приняли для обмена, на нем может быть не больше трех визуально видимых изображений или надписей, размер которых не превышает квадрат со стороной в 10 мм (если до 20 мм, то может быть один такой рисунок на банкноте).

На банкноте может быть не более одного визуально видимого пятна (размером с квадрат со стороной 10 мм), чтобы ее обменяли.

Это изменение связано в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. Новшество позволит исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот наличной иностранной валюты.

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