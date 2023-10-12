Bild: Израилю грозит война на пяти фронтах 12.10.2023, 9:10

Эксперты показали карту.

Израиль находится в начале очень продолжительного конфликта. Стране грозит война на пяти фронтах – с ХАМАСом, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинцами с Западного берега реки Иордан.

К такому выводу пришли эксперты ближневосточного центра Le Beck, сообщило издание Bild.

«Мы имеем дело с очень продолжительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации», – считают эксперты.

Они отметили, что уже сейчас Израиль противостоит боевикам ХАМАС из сектора Газа и подвергается ракетным атакам из Ливана. Во вторник, 10 октября, произошел короткий обстрел с территории Сирии.

Также в конфликт может напрямую вмешаться Иран, кроме того, могут активизироваться палестинские боевики на Западном берегу реки Иордан, считают аналитики.

Не следует списывать со счетов атаки со стороны даже Ирака и Йемена, добавили специалисты Le Beck.

«Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и потому не могут просто оставаться в стороне», – отмечает издание.

Кроме атак ХАМАС из Газы и Хезболлы из Ливана, Иран сам мог бы активно вмешаться и таким образом открыть третий фронт.

«Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше приведет его в угол и приведет к многосторонней войне», - говорят аналитики.

Четвертый и пятый фронт могут открыть палестинские группы на Западном берегу реки Иордан и иранские ополченцы в Сирии.

По словам аналитиков, Иран тем временем уже провел «тест» возможной многофронтовой войны и совершил несколько атак на Израиль по разным направлениям.

«Сюда входит проникновение беспилотников из Сирии, запуск одного из самых больших ракетных обстрелов из Ливана (вероятно, со стороны ХАМАСа, с одобрения Хезболлы) и попытка атаки с юга Сирии», – говорится в сообщении.

Но поскольку Израиль отказывается от прямых обвинений Ирана, то пока война на несколько фронтов маловероятно, считают в Le Beck.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой : на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу. Десятки, а иногда и сотни убитых мирных жителей до сих пор находят в израильских кибуцах на юге страны.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции «Железные мечи», а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

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