«Друзья говорили, что я идиот, но жаба внутри подталкивала: «Не тормози» 3 12.10.2023, 9:26

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Белорусы рассказали о своих самых бесполезных вложениях.

Владислав из Минска в поисках стабильного заработка вложился в финансовую пирамиду. Андрей с женой всегда мечтали попробовать пассивный доход на кофейных аппаратах. 26-летняя Мария не прочь побаловать себя новыми знаниями и регулярно покупает курсы. Ольга с супругом из Ждановичей решили порадовать не себя, а песиков — купили им огромную будку, пишет onliner.by.

«Друзья говорили, что я идиот»

Владиславу 23 года. Вспоминает, что первые подработки начались лет с 10.

— Сначала работал «бегунком» на рынке в Ждановичах, потом там же продавцом. Всегда хотелось иметь собственный доход, а не просить у мамы. Люблю денежки.

Молодой человек признается, что заработанные деньги он любил не только тратить, но и откладывать. Между прочим, для подростка это получалось у него очень даже эффективно.

— Уже к 18 годам получилось скопить около 6 тыс. «вечнозеленых».

Парень окончил колледж, после практики у него была возможность устроиться на работу в банк. Правда, перспектива зарплаты в 1000 рублей Владислава совсем не подкупала, и он решил поискать что-то более высокооплачиваемое.

— Я активно мониторил доступные вакансии и наткнулся на одно предложение с зарплатой от 2500 до 5000 рублей. Тогда я еще не умел фильтровать вакансии и повелся на то предложение, — признается молодой человек. — Позвали на групповое собеседование, после разговора нас всех — человек десять — чудным образом приняли. Кандидатов было много: бывшие строители, кто-то только окончил школу, а кто-то просто с улицы.

Вакансия была напрямую связана с холодными продажами. Компания занималась финансовым маркетингом: нужно было купить лицензию фирмы и потом пытаться продать ее другим людям.

На тот момент Владиславу было 18 лет. Мама поддерживала его во всех начинаниях, как, в принципе, и с той вакансией. Лицензия компании стоила $1600. Согласитесь, сумма немаленькая для парня, который только что окончил колледж. До сих пор он радуется, что были накопленные деньги и обошлось без кредитов.

— Конечно, было страшно расставаться с крупной суммой, по факту пуская ее на ветер. Это даже не какие-нибудь там курсы. Где-то в глубине души я понимал, что отдаю деньги в ненадежную финансовую пирамиду, но жаба внутри меня подталкивала: «Не тормози». Из всех ребят, которые были со мной на первом собеседовании, лицензии приобрели человека два-три.

Как только круглая сумма наличных попала в ловкие руки бухгалтера компании, общение с Владиславом прекратилось. Не стало постоянной поддержки, «подгона» клиентов, которые потенциально могли купить лицензию, ежедневной обратной связи.

В надежде как можно быстрее отбить вложения парень начал обращаться с «заманчивым коммерческим предложением» к друзьям и знакомым, число которых после этого в разы уменьшилось.

— Осознание того, что отдал деньги в никуда, приходит очень быстро. Все друзья говорили, что я идиот. Еле-еле через полгода смог отбить вложенные средства. Выручала работа диджеем по вечерам и ведущим на свадьбах по выходным.

Парень говорит, что сейчас вложил бы деньги куда угодно, только не в финансовую пирамиду.

— Положил бы в банк, купил бы приятный подарок невесте или просто слетал бы с ней в отпуск.

Сейчас молодой человек работает менеджером по продажам в крупной компании. За опыт пятилетней давности благодарен судьбе.

— Зато теперь я в случае чего смогу предостеречь своих детей. Подобные предложения о заработке попадаются мне на просторах интернета до сих пор, но сразу уходят в спам.

«Пока мы без детского батута, зато с собачьей будкой за 920 рублей»

Ольга с мужем и детьми живут в частном доме в Ждановичах. Серые будни им помогают скрашивать питомцы: 13-летний шпиц и два чихуахуа (одному 5 лет, второму 2 года).

В начале этого лета семья решила поставить будку для собак во дворе, чтобы те могли прятаться от солнца и отдыхать, когда захочется. Только вот что-то пошло не так: псы даже не подходят к новому домику.

— Мы всегда хотели поставить им одну большую будку на троих, — рассказывает 43-летняя хозяйка. — Выбирали прежде всего по размеру, чтобы всем хватило места. Загуглили, сразу посыпалось много предложений по разной цене. Можно было купить будку за 300—500 рублей, но мужу почему-то с виду понравилась одна из самых дорогих — она стоила больше 920. Выглядит как обычный пластмассовый домик с крышей, ничего особенного.

Ольга пыталась отговорить мужа, но он стоял на своем: «Нет, эта — самая красивая, берем ее». Деньги, конечно же, шли из общего бюджета.

Будку привезли быстро, в течение следующего дня. Супруги ее тут же собрали, нашли подходящее место во дворе, подложили подушечки и принесли собак.

— Мы посадили их туда, а они выскочили как ошпаренные и больше туда не подходили. Хотели как лучше, чтобы они могли прятаться в тенек или от дождя, когда никого нет дома. А получилось как всегда. Иногда соседский кот приходит полежать в будке, а наши рядом ходят, но внутрь — ни в какую, обходят стороной. Я мужу так и говорю, что это наша самая бесполезная покупка.

Ольга рассказывает, что новых домиков для собак они с мужем покупать больше не собираются. А те деньги лучше бы потратили на батут для детей.

— Пока мы без батута, зато с будкой.

«Заплатила 250 рублей, чтобы понять, что мне это не подходит»

Как только у Марии появились первые деньги, она стала инвестировать в себя и вкладываться в разные курсы по саморазвитию. Девушка пошла учиться на права, сейчас проходит курсы колориста.

Год назад она наткнулась в соцсетях на пост коуча по этикету. Та предлагала курсы по красивой речи и публичным выступлениям. Марии всегда было интересно это направление, она хотела научиться, как вести себя на публике, куда смотреть во время выступлений, какие жесты использовать. Особо не вникая, в тот же день девушка заплатила 250 рублей и подключилась к общему чату участниц.

— Курс стоил не так уж и дорого. Тогда я как раз расплатилась за автошколу, и у меня остались свободные деньги. Думала, куда их можно вложить. Заплатила — и очень обрадовалась, что я в деле, — признается 26-летняя девушка. — Поначалу я была очень вдохновлена. Смотрела профили всех участниц, собрались люди совершенно разных возрастов, специальностей и жизненного опыта.

Стартанули занятия. На первой лекции спикер рассказывала, как грамотно выстраивать свою речь. Обычно Марии тяжело удерживать внимание на парах и не начать отвлекаться на телефон, но здесь такой проблемы не возникло. Трудности начались с первым домашним заданием.

— Вообще, я не очень люблю домашку, именно сам факт обязаловки, что нужно что-то сделать к конкретному дедлайну. Это сразу напоминает школу, будто над тобой все время что-то висит. На первой домашней работе нужно было подобрать 50 синонимов к слову «красивый». Честно, я не знаю, как это поможет мне в жизни. Наоборот, я считаю, что с людьми надо говорить максимально просто и понятно, не выпендриваться. Задание тогда сделала без удовольствия.

В общем, уже после второго занятия Мария перестала реагировать на общий чат и подключаться к урокам. Поначалу пару раз выдумывала какие-то оправдания, а потом и на это забила.

— Было немного стыдно, а с другой стороны, все мы самостоятельные взрослые люди.

Девушка усвоила на будущее: надо тщательнее изучать то, на что именно хочешь потратить деньги.

— В моменте я приняла решение немного опрометчиво. Заплатила 250 рублей, чтобы понять, что мне это не подходит. Ничего страшного, я не грущу. И дальше планирую инвестировать в себя, улучшаться, пробовать что-то новое. Например, недавно купила курс по колористике за $800 и нисколько не жалею.

«Договорились с женой, что не будем расстраиваться, если вдруг потеряем деньги»

Уже 11 лет Андрей из Минска владеет маленьким семейным бизнесом: компания изготавливает сложное энергетическое оборудование. Основное дело занимает много времени, но мужчина с женой уже давно рассматривали разные варианты пассивного дохода.

— Засматривались на кофейные аппараты, а этим летом решили попробовать, — рассказывает 37-летний мужчина. — В рекламных интернет-объявлениях рисуют золотые горы, но конкретики по цифрам найти невозможно. Изначально было сложно определиться с местом, которое еще не занято такими машинами. Это была проба — просто пальцем в небо. Договорились с женой, что не будем расстраиваться, если вдруг потеряем деньги.

Чтобы сразу не тратить огромные суммы, Андрей нашел краткосрочную аренду кофейного аппарата. Нужно было опробовать точку. Аренда обошлась где-то в 350 рублей за месяц. Раскрутить кофейный бизнес супруги пробовали на протяжении полугода.

Стоимость аренды места — около 150—170 рублей в месяц в зависимости от курса. Плюс стоимость стаканчиков, продуктов. Хоть место и было очень оживленное, рядом с парковкой и сетевым магазином, кофе люди покупали редко. В итоге за все это время нарисовался убыток в тысячу долларов.

Касса вырастала в разы, когда шел дождь или становилось прохладнее. За полгода удалось выручить 850 рублей.

— Я не считаю это убытком, иначе бы не узнал всех подводных камней. Бизнес на кофейных аппаратах — это точно не пассивный доход, он требует времени и участия. Раз в неделю надо сдавать кассу, даже если выручка составляет 20 рублей. Аппарат нужно обслуживать, потому что он постоянно что-то рассыпает и разливает. Плюс машина может съесть деньги и не выдать напиток или налить воду и не всыпать кофе. Люди звонят недовольные, и ты им перебрасываешь деньги на телефон.

Андрей признается, что бывали редкие дни, когда выручка составляла по 30—40 рублей. Если пофантазировать, что такая прибыль случалась бы каждый день, то в месяц с одного аппарата можно было бы заработать 600 рублей.

— Идея попробовать именно это дело жила во мне постоянно, поэтому хорошо, что я решился. Мы с женой убедились, что это обыкновенный бизнес, в котором есть риски. Это не пассивный доход, где ничего не надо делать. Чтобы зарабатывать, нужно много трудиться, в это нужно окунаться с головой, потому что никто не придет и не засыплет монет в аппарат просто так.

Супруги решили отказаться от такого бизнеса, потому что основное дело занимает практически все их время.

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