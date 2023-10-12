В России начались массовые увольнения пропагандистов 4 12.10.2023, 9:34

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Закончились финансы?

Российское пропагандистское агентство Sputnik из-за санкций закрывает свои филиалы или серьезно переформатирует свою работу.

Об этом сообщает The Insider.

В Европе массово закрываются офисы Sputnik. По словам одного из сотрудника, там остались только радиостанции. Сайтов агентства нет.

«В восточной и западной частях Европы, где были офисы Sputnik, они закрылись, за исключением Австрии, Германии, Швейцарии. Но это радиостанции, сайтов при них отдельных нет. На очереди закрытие офиса в Грузии. Там начались судебные тяжбы. В ближайшее время могут прикрыть Sputnik в Армении, но пока работают в штатном режиме», - рассказал один из сотрудников Sputnik.

По словам другого собеседника, последний рабочий день для части сотрудников в закрывающихся в Европе филиалах Sputnik официально наступил уже 11 октября.

«Некоторым сотрудникам предлагают сменить филиалы или перейти на работу в другие проекты МИА «Россия сегодня», которому принадлежит Sputnik», - отметил собеседник.

Почему сокращается агентство

Одна из причин закрытия офисов связано - финансовая. Активы и счета заблокированы, нет возможности осуществлять материально-хозяйственную деятельность и платить заработную плату сотрудникам.

Также есть техническая причина - сайтам пропагандистов не выдают сертификаты шифрования, из-за чего они не работают по безопасному протоколу (HTTPS) во всех мировых браузерах, за исключением российских. К тому же, сайт заблокирован во многих странах. Есть еще одна причина - кадровая.

«Существуют проблемы с кадрами. Например, в Казахстане и Кыргызстане, большинство журналистов не готовы «обслуживать российскую пропагандистскую машину в ее борьбе с Украиной», - добавили собеседники.

Блокировка российских СМИ в Европе

После вторжения России в Украину, Молдова заблокировала сайт «Sputnik Молдавия», а в начале марта остановила радиовещание пропагандистов на территории страны.

Ограничения наложили на проекты Sputnik и Russia Today. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (соцсети Facebook и Instagram).

Также после начала войны, ведущие пропагандистские каналы прекратили вещание на спутнике HotBird, покрывающем большую часть западной Европы. На нем были международные версии «Первого канала» и «России 1» (канал «РТР-Планета»).

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