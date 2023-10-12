«Начали бросать в укрытие гранаты и стрелять в людей в упор» 12.10.2023, 9:42

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Выживший во время бойни на фестивале израильтянин рассказал о нападении ХАМАС.

Во время нападения на Израиль в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС убила сотни людей на месте проведения музыкального фестиваля на юге страны. Сахар Бен-Села, переживший то страшное событие, описал произошедшее как «бойню».

«Это как будто они забирают всех животных в одно место и всех их расстреливают», – рассказал он в интервью Кристиан Аманпур из CNN, сидя в инвалидной коляске в больнице Тель-Авива.

«Даже в самой большой и худшей сцене, которую мы видели в фильмах, я не могу объяснить, сколько пуль и ракет летело вокруг нас», – поделился мужчина.

По его словам, полицейский приказал посетителям фестиваля идти в укрытие – к этому призыву прислушались десятки людей. Однако нападавшие начали бросать в укрытие гранаты и стрелять в людей в упор. Мужчина подчеркнул, что многие погибли.

«Меня задело... Но я не мог понять, что произошло», – вспомнил Сахар.

Мужчина добавил, что мир должен знать, что «это был праздник мира, и мы не сделали ничего, чтобы их спровоцировать».

«Мы просто танцевали и веселились», – сказал мужчина, переживший нападение террористов.

Рано утром в субботу, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Из сектора Газа в сторону страны выпустили тысячи ракет, сотни террористов проникли в израильские населенные пункты. Прорывались боевики с земли, воздуха и воды.

Известно, что жертвами нападения ХАМАС стали более 1200 человек.

Во время нападения неподалеку от границы между Газой и Израилем проходил музыкальный фестиваль. По данным израильской спасательной службы Zaka, там было найдено не менее 260 тел. На видео, опубликованных в социальных сетях, было видно, как некоторые участники были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Судьба подавляющего большинства из них неизвестна.

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