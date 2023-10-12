Рынок такси в Беларуси ожидает настоящая революция 6 12.10.2023, 9:50

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Цены однозначно вырастут.

Резонансный проект указа об автомобильных перевозках пассажиров, который может здорово перетряхнуть рынок такси и маршруток в Беларуси, готовится к принятию. Планируемые новшества коснутся буквально всех — от компаний-перевозчиков и водителей до обычных пассажиров, пишет zerkalo.io со ссылкой на российские СМИ.

Очередную версию проекта указа об автомобильных перевозках пассажиров Минтранс вынес на общественное обсуждение в июне 2023 года. Участники рынка высказывали свои мнения на протяжении двух месяцев.

Ключевая миссия нововведений — очистить рынок такси и маршруток от недобросовестных перевозчиков. Для этого будет создан единый реестр, куда включат сведения обо всех компаниях, осуществляющих нерегулярные перевозки, транспортных средствах, диспетчерах и даже водителях.

Участники рынка сходятся во мнении, что, с одной стороны, это упорядочит сферу и обяжет перевозчиков соблюдать определенные правила, с другой — тарифы на поездки вырастут в разы, что непременно отразится на кошельках белорусов. И совершенно ясно одно: рынок такси, который мы все знали, уже не будет прежним.

Как предлагается изменить рынок?

Самые резонансные пункты, которые в случае принятия документа станут законными требованиями:

появится реестр, который будет буквально поштучно учитывать всех участников рынка;

иностранные компании-перевозчики должны создать юридические лица в Беларуси, чтобы работать дальше;

в каждом автомобиле установят камеры видеонаблюдения.

Внесение в реестр будет платным. За каждое транспортное средство нужно будет заплатить две базовые величины (в настоящий момент 1 БВ — 37 рублей), одну базовую за каждого водителя и 100 базовых величин за диспетчеров перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчеров такси.

По данным Госконтроля, в 2022 году было заведено 17 уголовных дел в сфере такси. В большинстве случаев они касались нелегальных перевозчиков. Если планируемые изменения примут, те, кто недобросовестно выполняет правила рынка, будут исключаться из реестра и не смогут работать — во всяком случае официально.

Вышли из-под контроля

Основатель и директор службы такси Олег Радкевич признает, что последние годы продолжается массовое невыполнение требований закона о пассажирских перевозках — этим и объясняется необходимость в планируемых новшествах.

— Я не выступаю за жесткое регулирование рынка, просто эта сфера в последнее время вышла из-под контроля. Действующие нормы вполне нормальные. Другой момент, что их далеко не все выполняют, — поясняет Олег Радкевич.

Собеседник уточняет, что большое количество людей, которые хотят подработать в такси, особо не вникает в законодательство и зачастую работает мимо кассы. Стоимость на их услуги ниже, чем у «официалов», а потому рынок начинает все больше и больше уходить в тень.

— Большинство автомобилей такси раньше ездили с соответствующими надписями на бортах. Сейчас их стало намного меньше, и это носит достаточно массовый характер. Выходит, не хватает тех, которые готовы работать легально, — продолжает директор службы такси.

Кого не берут в таксисты

По мнению Олега Радкевича, в указе должна быть четко определена ответственность всех «игроков рынка», в том числе и водителей. Необходимо наличие некоего регламента, который будет определять, какие санкции применять в отношении таксиста в случае того или иного нарушения.

— На сегодняшний день нет официальной статистики, сколько водителей занято в этом виде деятельности, и что это за лица в принципе. Безусловно, для них устанавливаются определенные требования — наличие водительских прав и стажа, соблюдение правил ПДД, нормальное психическое здоровье, что немаловажно, — отмечает директор службы такси.

Руководитель признается, что планируемые новшества в компании воспринимают двояко. Многие выступают за одинаковые условия работы на рынке, но также есть и те, кто высказывается против.

— Тех же, кто не выполняет требования сейчас, в перспективе ждут два варианта: согласиться с условиями рынка либо уйти из этой профессии, как бы прискорбно это ни звучало, — подчеркивает предприниматель.

Он также предполагает, что предложенные новшества повлекут повышение цен для пассажиров, однако оно будет несущественным.

— Конечно, перевозчики столкнутся с тем, что или придется больше работать, или тарифы должны несколько измениться. Условно, если сейчас водитель зарабатывает 100 рублей, и ему хватает и на жизнь, и на бензин, то после всех изменений ему нужно будет зарабатывать 120. Значит, средний чек должен увеличится на 10, 20, 30 копеек. Есть себестоимость поездки, в которую заложены налоговые выплаты, зарплата, бензин, амортизация — этого никто не отменял, — резюмирует собеседник.

Работать будет невыгодно

Руководитель еще одной столичной службы такси Андрей категорически против новых правил на рынке. И вот почему.

— Если этот законопроект вступит в силу, то я не вижу смысла работать. Мой месячный заработок — 2−3 тысячи рублей, а мне только за то, чтобы включиться в реестр, нужно заплатить 100 базовых величин (3700 рублей). Плюс пошлины за каждую машину и водителя — это уже солидная сумма. В каждый автомобиль поставить два видеорегистратора. Вопрос: сколько времени придется отбивать эти деньги, чтобы выйти в «ноль», — приводит арифметические аргументы предприниматель.

Также, по его мнению, если проект указа останется без изменений, то в скором времени «большинство белорусов пересядет на общественный транспорт». Он считает, что в связи с этим будет не то что уместно поднять тарифы — это, как процесс эволюции, произойдет естественным образом.

— Цены на поездки станут просто космическими. Если это произойдет, мы вернемся в те времена, когда в общественном транспорте пассажиры как кильки в консервной банке, — прогнозирует он.

Рынок станет чище

Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП» Екатерина Станкевич в свою очередь обращает внимание на то, что нынешние правила позволяют практически любому человеку стать водителем такси. Новые же требования приведут к тому, что, вполне возможно, рынок очистится от сиюминутных водителей и фирм-однодневок, которых расплодилось в последнее время достаточно много.

Еще один важный пункт в проекте указа — регистрация юрлица в Беларуси для иностранных компаний, оказывающих услуги нерегулярного перевозчика.

До определенного момента в нашей стране оставалось два зарубежных сервиса — «Яндекс.Такси» и Bolt. Последний покинул рынок Беларуси в феврале 2022-го (причины не назывались), а «Яндекс», который в настоящий момент является крупнейшим перевозчиком на рынке такси, оформил белорусское юридическое лицо.

— Почему это хорошо? Потому что те деньги, которые раньше уходили из страны, из оборота, теперь не будут отсюда уходить. Пускай остаются у нас, и с их помощью создаются добавочные продукты, — отмечает Екатерина Станкевич.

Маршрутку могут конфисковать

Отдельно председатель ассоциации затронула сферу маршруток. Нередки случаи, когда нерегулярные перевозки совершаются под видом регулярных — это незаконная предпринимательская деятельность. Станкевич подчеркнула, что это большая проблема, которая как снежный ком нарастала на протяжении 15 лет.

— Самое главное в этом указе, который, я надеюсь, будет подписан в кратчайшие сроки, такая деятельность будет под запретом. И тогда перевозчику будет грозить не просто изъятие транспортного средства, а его полная конфискация — без права оплатить штраф и вернуть его назад. Теперь будет риск, что ты потеряешь этот автобус навсегда, — констатировала она.

По ее словам, этой правовой нормы в Беларуси ждали очень давно.

— Наконец принцип справедливости будет реализован по отношении к тем перевозчикам, которые всегда работали в рамках закона. И акты недобросовестной конкуренции прекратятся, — уверяет руководитель АППП.

QR-код для такси

В то же время, подчеркивает Екатерина Станкевич, в проекте указа есть определенные неточности. К примеру, непонятно, кого именно будут привлекать к ответственности за нарушения — водителя, диспетчера или руководителя компании-перевозчика.

— Ведь водитель мог не выдать билет, потому что так сказал руководитель. Или не выдал, потому что захотел положить себе деньги в карман, — поясняет она.

И тут же добавляет о еще одной норме, которая, вероятно, может создать бюрократические сложности для участников рынка, если указ вступит в силу.

— Реестр будет вести Транспортная инспекция. Самое главное, чтобы процесс включения в него происходил в более короткие сроки, чтобы не было бюрократизма. Ведь огромный пласт информации уже внесен в государственные базы: номера техпаспортов, страховые полисы и так далее, — высказывает свои опасения глава Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров.

Кроме того, по ее словам, в проекте указа не предусмотрено то, что уже успешно работает в России: перед тем, как сесть в такси, пассажиры могут через QR-код проверить, есть ли у водителя разрешение на работу.

— Почему бы у нас не ввести такое решение? Насколько бы это упростило задачу для контролирующих органов, а также жизнь пассажиров, которые запросто могли бы отличить законного перевозчика от «нелегала», — подводит итог собеседница.

Cплошные вопросы

Ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси Беларуси (АПИД) также участвовала в публичном обсуждении проекта указа. В организации отмечают: документ, который перевернет рынок такси с ног на голову, написан достаточно сыро. В частности, представители профессионального объединения опасаются возможного снижения качества услуг в этой сфере.

— Мы провели собственный круглый стол, и ряд перевозчиков высказали свое мнение, что предлагаемые правила — слишком строгие. Есть опасения, что многие перевозчики уйдут работать в теневой сегмент. Мы видим, что это будет так, особенно в первое время после принятия указа, — считают представители ассоциации.

Там подчеркивают, что больше всего перевозчиков пугает размер госпошлин, которые нужно заплатить для включения в реестр. Также непонятны основания для приостановки допуска к нему.

— В проекте указа написано, что доступ к реестру в случае нарушения приостанавливается на срок до трех месяцев. Все выявленные нарушения необходимо исправить за месяц. Допустим, перевозчик устранит их за два дня — доступ к реестру сразу же восстановят или придется ждать все три месяца? В этом плане конкретики пока никакой, сплошные вопросы, — отмечает юрист Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси Захар Бурма.

Улыбнитесь, вас снимают!

Многие водители обеспокоены необходимостью видеосъемки в салоне. С одной стороны, это нужно для решения конфликтных ситуаций, которые могут возникнут в ходе поездки. С другой — всю свою смену водитель, а во время поездки и пассажир, будут находиться под пристальным прицелом камеры, что попросту некомфортно.

— Нам пришло много обращений по этому вопросу, который волнует многих. Среди них много пассажиров, и их тоже можно понять. Есть люди, которые не хотят, чтобы их лица снимали на видео во время поездки. Также поступали вопросы относительно качества видео, должен ли также записываться звук и кто в конце концов несет ответственность за то, чтобы видеокамера была включена. Ведь в любой момент ее можно выключить, — поясняет представитель АПИД.

Внешность обманчива

В ассоциацию также поступили вопросы относительно деятельности бизнес-такси и VIP-тарифов. Внутренние правила этого класса перевозок подразумевают исключительно черный цвет корпуса авто, без наклеек и соответствующего оформления, как у машин более дешевых тарифов.

В новом указе будет узаконен внешний вид автомобилей такси, а значит, машины бизнес-класса, вероятно, придется также оформить соответствующим образом, предполагает специалист.

Что будет с ценами на поездки?

Собеседник напомнил, что подобный нормативно-правовой акт в сентябре нынешнего года вступил в силу в Москве. Новый закон спровоцировал рост цен на такси в российской столице.

— Что будет с ценами в Беларуси? Однозначно, они вырастут. Перевозчики отмечают, что, с одной стороны, это неплохо. Однако насколько это будет привлекательно для клиента, если раньше он ездил за 7 рублей, а будет ездить за 37? — задаются риторическим вопросом в ассоциации.

Комментарий Яндекс Go

Многие до сих пор задаются вопросом, уйдет ли из Беларуси «Яндекс.Такси», если предложенные изменения вступят в силу. Sputnik обратился за комментарием в компанию, которая является крупнейшим игроком на рынке такси.

«Яндекс Go работает в соответствии с законодательством Республики Беларусь и не планирует уходить с рынка», — коротко ответили в пресс-службе компании.

P. S. По словам участников рынка, проект указа об автомобильных перевозках в ближайшее время должен подписать Лукашенко. Однако пока одни перевозчики ждут официальной информации, другие уже начали подстраиваться под будущие требования.

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