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Живые скелеты: конный клуб из Пинска попал в скандал

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  • 12.10.2023, 10:31
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Живые скелеты: конный клуб из Пинска попал в скандал

Белорусов шокировало состояние животных.

В сообществе посвященном лошадям разгорелся скандал из-за содержания животных в конном клубе из Пинска.

Один из подписчиков выложил фото о состоянии лошадей в клубе. Анонимный автор утверждает, что животные подвергаются жестокому обращению, пишет «Беларусь за МКАДом».

— Лошадей могут не поить по несколько дней, из за чего те ходят с обезвоживанием. Часто убегают в город искать еду... Почти у всех лошадей есть проблемы по здоровью. Более того, сам хозяин «автор» некоторых травм лошадей. Совсем недавно лошадь от него получила в глаз, от чего частично ослепла. Некоторым лошадям на конюшне он выбивал зубы. Бывает такое, что он бьёт их тем, что под руку попадется. На конюшне довольно высокая смертность, каждый год там умирают 1-2 лошади. На видео, которое прикреплено к посту, можно увидеть 2 трупа лошади, — описывает жуткое положение на конюшне автор.

Ранее у владельца забрали лицензию на коммерческое использование животных, но обращения в федерацию конного спорта никаких плодов не принесло.

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