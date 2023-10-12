Мир всколыхнули кадры поцелуя молодой пары, которая пряталась от ХАМАСа на музыкальном фестивале 12.10.2023, 10:40

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Израильтяне сфотографировались, зная, что это может быть последний момент в их жизни.

В Сети набирает популярность фото поцелуя молодой пары, которая пряталась от боевиков ХАМАСа на музыкальном фестивале.

«Амит и Нир поцеловались, скрываясь от террористов, убивших их друзей на музыкальном фестивале Nova в субботу. Они сфотографировались, зная, что это может быть последнее изображение, которое кто-либо когда-либо видел», — пишет издание The Free press, которое поговорило с выжившей парой.

«Мы прятались там 6 часов. Я прикрыл ее своим телом и молился. <…> Мы провели несколько часов вместе на земле. Мы не могли говорить друг с другом, поэтому я решил сделать это фото. Это был очень страшный момент. Я осознал, насколько люблю ее, и что я сделаю все, чтобы она была в безопасности», — сказал Амит.

Во время нападения ХАМАС 7 октября неподалеку от границы между Газой и Израилем проходил музыкальный фестиваль. По данным израильской спасательной службы Zaka, там было найдено не менее 260 тел. На видео, опубликованных в социальных сетях, было видно, как некоторые участники были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Судьба подавляющего большинства из них неизвестна.

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