Буданов назвал самого «проблемного» для Украины российского генерала 12.10.2023, 10:48

3,772

Его отстраняли от должности на некоторое время, но потом вернули.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник пятой службы Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа является «очень проблемным» для Украины.

Как сообщил Буданов в интервью УП, этот генерал всегда приносил проблемы Украине и является «очень проблемным человеком».

«Много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит», - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в начале большой войны Беседу отстранили от должности на некоторое время, но потом «все наладилось».

«Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины», – заявил он.

Буданов уточнил, что ФСБ сосредоточена на работе с гражданскими бизнесменами, политиками и тому подобное. На вопрос о том, пытаются ли россияне сейчас вербовать украинских чиновников, Буданов ответил, что с этим необходимо обращаться в СБУ.

Служба оперативной информации и международных связей (неофициальное название пятая служба) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в частности с американскими ведомствами. Функции внешней разведки выполняет Департамент оперативной информации, который отвечал за предоставление диктатору Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».